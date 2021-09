Ocho incógnitas sobre el volcán

¿Realmente es posible que una gran explosión afecte a la isla?

Vidal Romaní reflexiona sobre este parámetro: «¿Hay alguna posibilidad de que ocurra una explosión? Realmente la hay. Por tanto, es posible que se produzca. La explosión de la que habla el catedrático gallego es una erupción freatomagmática y se produciría si el mar llegara a introducirse en el conducto por el que circula el magma a través de alguna fisura. Eso generaría una vaporización y la consiguiente erupción que podría destruir parte de La Palma. «Eso ya ha ocurrido y se puede deducir en la propia orografía de la isla», asegura Romaní que afirma que, en su opinión, no sería descabellado plantearse evacuar toda la isla. Pérez Alberti, sin embargo, descarta esa posibilidad: «Esa teoría la defendían unos investigadores californianos que decían incluso que podía hundirse la isla, pero los científicos que trabajan en el tema no lo tienen en cuenta porque la erupción no se produce cerca del mar, sino en las partes altas de la isla».