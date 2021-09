La lava engulle un centenar de casas en La Palma

NACHO DOCE

Nada volverá a ser igual en La Palma. Ni para los palmeros ni para la tierra que pisan. La colada de lava que ayer se dirigía hacia la costa oeste de la isla desde que el domingo entró en erupción el volcán de Cumbre Vieja arrasó de momento en torno a un centenar de viviendas y un colegio en el municipio de El Paso, además de infraestructuras y plantaciones, según los primeros cálculos, mientras que otra escuela peligraba en Los Llanos de Aridane. Además, unos veinte colegios permanecen sin clase y se tuvieron que suspender vistas judiciales en este último municipio por incomparecencias ante la situación de emergencia.

La erupción no generó daños personales, pero a los evacuados en El Paso y Los Llanos de Aridane se sumaron ayer otros en Tazacorte y en Tacande. Por recomendación científica, se fijó un radio de exclusión de 2 kilómetros en torno a los centros de emisión para minimizar el impacto de piroclastos y gases. «No sabemos cuánto tiempo tenemos que estar fuera ni cuánto tiempo va a durar el volcán, y no lo puedes parar, se come todo», señaló a Europa Press Marta, vecina de Las Manchas que fue evacuada y cuya casa está en la zona cero de la erupción.

Este lunes a última hora de la tarde emergió una novena boca en esas dos fisuras alineadas de norte a sur y separadas entre sí unos 200 metros. Por esas bocas la lava sale con una altura media de seis metros y una temperatura de 1075 grados centígrados. Avanzaba a 700 metros por hora hasta que anoche disminuyó su velocidad hasta los 300, lo que hizo que finalmente el magma no llegase al mar como se había calculado por la mañana. El volcán ya arrojó más de 22.000 toneladas de dióxido de azufre. La columna de cenizas alcanza una altura de 1.500 metros, y los gases emitidos, los 3.000. Siguen registrándose pequeños seísmos y deformaciones. En la zona más cercana a la erupción, hay una variación de 19 centímetros.