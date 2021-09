Las condiciones meteorológicas mejoran en el incendio en Málaga

Al respecto, ha dicho que con la ayuda dada, «el pinsapar, salvo algo extraordinariamente raro, lo vamos a seguir conociendo, casi como lo conocíamos», ha señalado, preciando que «los cortafuegos perimetrales han funcionado; algún pinsapo del borde puede haberse perdido, algún pino, pero el grueso del pinsapar lo tenemos ahí y estamos acabando las labores de remate para evitar que pueda pasar cualquier cosa».

Álex Zea | Europa Press

Cuestionado sobre si era una prioridad el pinsapar, ha indicado que «nosotros trabajamos con distintas prioridades y todas en paralelo», siendo la primera la defensa de la vida y los bienes; la segunda defensa de elementos vulnerables de alto valor ecológico y patrimonial, como es este, y, por supuesto, «viendo la evolución del incendio».

«Hay que entender que, a veces, no nos puede ocurrir que pro salvar una casa se nos quemen tres pueblos, y la gente creo que entiende cada vez más que no podemos tener un bombero en cada puerta», por lo que «elementos de alto valor en este caso ecológico ha sido un objetivo prioritario» pero «sobre todo objetivo prioritario es que el incendio sea cuanto menos grande mejor», incidiendo en no olvidar ver el incendio en su conjunto.

1.054 desalojados

La última actualización del sistema Emergencias 112 de Andalucía respecto a las consecuencias del incendio de Sierra Bermeja, que afecta a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benahavís; refleja que el número de personas desalojadas en prevención de distintos núcleos de Estepona y Benahavís se eleva 1.054, tras desalojar esta madrugada de manera preventiva a 40 personas más de once viviendas en la zona de los Quiñones, al sur de Cuesta de Ronda en Estepona.

La mayor parte de los evacuados se concentra en Estepona, hasta 790, y corresponden a las urbanizaciones de Forest Hill y Abejeras, 37 del entorno de viviendas diseminadas de Peñas Blancas en la carretera MA-8301, 12 de la Charca de la Extranjera, 60 de Huerta Padrón, 65 de río Velerín y 40 de Cuesta de Ronda; mientras que en Benahavís se ha evacuado a 80 personas de la zona alta de la urbanización Montemayor.

En Estepona se ha habilitado el Pabellón del Carmen para la atención a damnificados y se desplegó a Cruz Roja que va a disponer 50 camas, 100 kits de aseo y 100 kits anticovid.

Una veintena de evacuados ha hecho uso de esta instalación esta noche ya que algunas personas prefirieron volver a primeras viviendas, casas de familiares y amigos o permanecer en sus vehículos en zona segura. En Benahavís se ha dispuesto el salón de actos del consistorio para las personas que lo precisen.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este sábado que la brigada contra incendios ha trasladado que en los dos focos se ha encontrado el mismo método, «dos montoncitos de hojarasca y encima una piña, prendida con un mechero», de manera que todo apunta que fue «intencionado», a la espera de que la investigación que se desarrolle lo confirme de manera definitiva.

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia a la reunión técnica de evaluación y actualización del incendio de Sierra Bermeja, y ha insistido en que «todo apunta» a que el incendio fue intencionado y ha advertido a los autores de que «no duerman tranquilos» porque se va a ir a por ellos y serán localizados y se pondrán ante la «justicia».