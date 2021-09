Aragonès se queda casi solo en la defensa de la mesa de diálogo

Pere Aragonès y Ximo Puig, en el palacio de la Generalitat valenciana Rober Solsona | EUROPA PRESS

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó ayer la máxima implicación de Pedro Sánchez en la reunión de la mesa de diálogo que se celebrará la próxima semana en Barcelona.

Tras reunirse con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, Aragonès volvió a pedir a Sánchez que presida la delegación del Ejecutivo central. «Es una cuestión sumamente importante, contamos con la máxima implicación institucional del Gobierno de España», afirmó en Valencia.

El Gobierno no ha aclarado aún si Sánchez acudirá o no a la cita, pero el presidente catalán quiso destacar la relevancia que concede al encuentro, pues supone a su juicio que las dos partes «vuelven a empezar» el diálogo para buscar una salida a la cuestión catalana. La posición de Aragonès es cada vez más complicada. El Gobierno juega al gato y al ratón con la presencia de Sánchez, pero desde la Moncloa ya han trasladado varios mensajes en la línea de que la cuestión catalana no está entre sus asuntos estrella para lo que queda de legislatura. Tras conceder los indultos y descartar la reforma del delito de sedición, el Gobierno ha relegado la carpeta catalana a un segundo plano. Mandan los temas económicos y sociales. A pesar de que Sánchez aún necesita el apoyo de ERC para la estabilidad parlamentaria hasta el final de la legislatura.