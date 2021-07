Feijoo opina que el problema de Cataluña es crónico y que debe evitarse crear más tensión

Feijoo, en una imagen de archivo Sandra Alonso

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, considera que el problema político de Cataluña no es una cuestión «puntual», sino que es «crónico» y que llevará tiempo resolverlo. Para ello, propone actuar con «rigor y determinación» en el marco de la Constitución, favorecer el consenso entre los dos grandes partidos (PSOE y PP), huir de medidas «fáciles» como la concesión de «privilegios» al independentismo y evitar generar más tensión de la que ya existe, recoge Europa Press.

En su intervención en el curso de verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), el dirigente gallego ensalzó el funcionamiento del Estado de las autonomías que, a su juicio, es «el adversario más temible para el nacionalismo». Así, considera que el Estado de las autonomías busca sumar, mientras que los nacionalistas quieren «restar» y defender sus privilegios frente a los demás. «El planteamiento nacionalista no era café para todos, sino café para algunos», resumió. Para Feijoo, «la sedición y la independencia van contra la España de las autonomías» y contra todas las comunidades, «no contra el Gobierno central», y por ello juzga «un error» querer resolver el problema catalán con privilegios económicos o un nuevo estatuto.

El presidente gallego recordó que los independentistas quieren «desconectar» de España y le preocupa que se lancen propuestas para «ofrecerles compensaciones» por lo sucedido estos años. «Si es un premio, todo el mundo va a ver lo que hay que hacer para conseguirlo», avisó. Según Feijoo, el independentismo debe «convivir» con la Constitución, que prohíbe los referendos de autodeterminación. Entiende que no se daban las condiciones para los indultos y no ve diferencias entre las proclamas independentistas de Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Su inquietud se debe a que los independentistas no solo gobiernan Cataluña, es que también «cogobiernan España».