McAfee, creador del antivirus que lleva su nombre, alega persecución política para no ser entregado a los EE.UU.

John McAfee ha declarado por videoconferencia desde la prisión española en la que permanece Chema Moya

John McAfee, creador del famoso antivirus informático, ha alegado ser víctima de una persecución política por haber denunciado la corrupción en la agencia tributaria de Estados Unidos para negarse a ser entregado a ese país, que le reclama por haber ocultado grandes ingresos entre el 2014 y el 2018.

Así lo ha expuesto en la vista de extradición que se ha celebrado este martes en la Audiencia Nacional y en la que McAfee, de nacionalidad británica, ha declarado por videoconferencia desde la prisión española en la que permanece con carácter provisional desde hace 9 meses. «Un largo tiempo para una persona con casi 76 años», ha lamentado.

Otro argumento, el de la edad, que también ha utilizado para suplicar al tribunal que no acceda a su entrega, ya que considera que, «con toda seguridad», en Estados Unidos será condenado a pasar en la cárcel lo que le queda de vida. Su abogado, Javier Villalba, también ha defendido la tesis de la persecución política y cree que Estados Unidos lo que pretende con esta reclamación es convertirle en un chivo expiatorio en el mundo del negocio de las criptomonedas, al considerarlas una amenaza para el dólar.

«Los Estados Unidos quieren usarme como un ejemplo. Espero que el tribunal español sea capaz de ver las injusticias», ha dicho el propio McAfee al término de la vista, en la que ha declarado en inglés con intérprete.

La Fiscalía por su parte se ha mostrado conforme a la extradición, pero solo por los tres últimos ejercicios fiscales, ya que en los anteriores la cuota defraudada no alcanza la cantidad determinada para ser constitutivo de delito, y ha descartado la motivación política de la reclamación. «Aquí tenemos una persona que ha dicho públicamente que no quiere pagar impuestos y hoy lo ha adornado como una persecución política», ha afirmado el fiscal para rebatir la principal alegación del reclamado.

«Si Estados Unidos es un país que pide una extradición por un delito común encubriendo una persecución política ya no tenemos un país seguro» al que poder extraditar, ha ironizado.

Corrupción

McAfee por su parte, para tratar de demostrar esa motivación política, ha relatado que todo comenzó cuando presidía la compañía que le dio fama mundial y detectó que había mucha corrupción en la agencia tributaria estadounidense, a la que ha dicho haber pagado millones de dólares en impuestos tanto él mismo como sus empresas.

Al vender la compañía, según su versión, decidió meterse en política y comenzó a militar en el partido libertario, «el tercero más votado», por el que ha dicho que en el 2016 concurrió como candidato a la presidencia de Estados Unidos, lo que le llevó a denunciar esa corrupción en los medios de comunicación.

Después perdió la nominación para gobernador de Nuevo México en las primarias del partido y decidió comenzar un negocio de criptomonedas, a la vez que continuaba trabajando con el partido y denunciando la corrupción en el IRS (Internal Revenue Service), el equivalente a la Agencia Tributaria española.

En el 2018, ha continuado, volvió a concurrir a las elecciones y anunció que su objetivo sería sacar a la luz la corrupción en la agencia tributaria. «Solo dos meses después, el IRS presentó cargos contra mí», ha destacado.

«La Fiscalía mantiene que todo el dinero que invertí en el negocio de criptomoneda era de mi propiedad, pero no ha tenido en cuenta ninguno de los gastos» que generó su puesta en marcha, y ha destacado que EE.UU. no ha presentado ninguna prueba de que él deba ningún impuesto «porque no existe tal evidencia».