La ANC discrepa de Junqueras sobre la vía unilateral y pide que ERC aclare su postura

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido este lunes los indultos a los líderes del «procés» como una apuesta «bastante sensata» para la «reconciliación» y ha deslizado que la decisión sobre su concesión estará lista antes de verano.

«Yo creo que sí, pero mi padre decía que creer es no saber y como no depende de mí... tenemos esta dificultad de opinar sobre una cosa que no ha ocurrido y nos movemos en el terreno de la hipótesis y lo abstracto. Pero no creo que tarde mucho», ha explicado Iceta en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.