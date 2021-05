ERC y Junts apuran los plazos para evitar una repetición electoral

0

La Voz de Galicia CRISTIAN REINO

BARCELONA / COLPISA 16/05/2021 05:00 h

En el Parlamento catalán, como en los toros, hay división de opiniones. En los pasillos de la Cámara catalana, hay formaciones que se decantan por elecciones y las que creen que ERC y Junts alcanzarán un acuerdo de última hora y serán capaces de evitar los comicios, que, según dos sondeos, reforzarían al PSC y ERC y debilitarían el independentismo.

De momento, republicanos y posconvergentes siguen jugando, como en octubre del 2017, a ver quién frena último el coche al borde del precipicio. Las dos partes confían en que será el otro el que acabará cediendo. ERC insiste, no aceptará tutelas y confía en que Junts cumplirá su palabra de investir a Aragonès antes que ir a elecciones.

Tutela quiere decir que los republicanos no admiten que sea Carles Puigdemont una especie de presidente en la sombra como en la etapa de Quim Torra, rechazan que sea el expresidente quien fije la estrategia en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat, quien decida a través del Consejo para la República qué hacer si la negociación entre ambos ejecutivos fracasa dentro de dos años y también cuál es la posición de los grupos en Madrid.

Pero no solo eso. Tutela implica también para los republicanos no asumir que Junts dirija las consejerías relevantes, como la de Economía, o tenga el control de TV3 y Catalunya Ràdio.

En Esquerra creen que Junts no ha admitido aún que fue la tercera fuerza en las elecciones y atribuyen al centro derecha nacionalista una concepción patrimonial del poder, ejemplificado en la frase de Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, que el día que salió del Palau de la Generalitat, tras la formación del tripartito de Pasqual Maragall, afirmó que se sentía como si estuvieran «entrando a robar en su casa».

ERC descarta el tripartito

Fuentes de Junts consideran que hay tiempo para el acuerdo, pero exigen a ERC que «rectifique». En ERC sitúan el punto de no retorno el 20 de mayo. La investidura tiene como fecha límite el 26 de mayo. Pero el día 24 es festivo en Cataluña, por lo que apenas quedan unos días.

Esta circunstancia añade incertidumbre, toda vez que las bases de JxCat están más radicalizadas que la dirección, que tiene que hacer encaje de bolillos entre las diferentes sensibilidades del partido.

En principio, ni ERC ni Junts desean ir a una repetición electoral. Las cuentas no le salen aún a Aragonès, que depende de los votos de Junts. No obstante, ERC descarta el plan C, que sería un ejecutivo tripartito de izquierdas, con los socialistas y los comunes.

«Antes elecciones que pactar con los socialistas», afirman en Esquerra. Sería el fin de la alianza secesionista sellada en el 2012.

El PDECat elige de nuevo a Chacón como candidata

El PDECAT propondrá que la exconsejera de Empresa Àngels Chacón vuelva a ser su candidata a presidir la Generalitat en caso de que se repitan elecciones en Cataluña por la incapacidad de ERC y JxCat de pactar un Govern antes del 26 de mayo, según anunció este sábado el presidente del partido, David Bonvehí, en su intervención en la Asamblea Nacional. Chacón ya encabezó la candidatura del PDECAT en solitario a las elecciones del pasado 14 de febrero, en las que se quedó fuera del Parlament.