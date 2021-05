Carlos Cigarrán: «Los datos del 4M no son extrapolables, pero la distancia de votos entre el PSOE y el PP se acorta»

0

07/05/2021

«Cada campaña electoral es distinta, pero en Madrid apenas ha habido movimientos», reflexiona Carlos Cigarrán (Barcelona, 1965), director de Sondaxe.

-¿Cuánto ha influido la campaña en los resultados del 4M?

-Esta campaña arrancó con un nivel de electores indecisos algo menor a lo que veníamos observando en los últimos comicios celebrados en Cataluña, País Vasco y Galicia, donde hemos pasado del 40 % a un 22 % aproximadamente del voto sin decidir. Además, esta indecisión no afectaba por igual a las distintas formaciones. El nivel de fidelidad en los que apoyaron a Vox y PP en el 2019 era mucho más alto que los que votaron al resto de fuerzas. Atendiendo a ese nivel de indecisión más bajo, junto con que las encuestas publicadas durante ese período de campaña mostraban unos resultados sin grandes variaciones, podríamos pensar que ha sido una campaña que ha influido poco en los resultados. Sin embargo, las campañas tienen influencia en otras muchas variables como puede ser en el nivel de participación que ha sido de los más altos, en la reafirmación del voto decidido, y en el llamado efecto bandwagon -efecto arrastre o moda- que puede haberse producido con el PP o Más Madrid.

-¿Por qué se ha equivocado tanto el CIS?

-La finalidad de las encuestas no es acertar, sino dar una orientación de la situación en un momento dado. Dicho esto, es verdad que hay encuestas que nos orientan mejor que otras, y, en general, los sondeos en los últimos procesos se están comportando bien en este sentido. Lo que llama la atención es el CIS, una institución de prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras, con grandes profesionales y que sus encuestas siempre han sido el referente, pero que en estos comicios ha sido la peor de las encuestadoras según varios ránkings.

-¿Por qué esas desviaciones?

-El porqué no se entiende muy bien ya que tiene profesionales cualificados, emplea muestras amplias, y ha introducido encuestas flash que le permiten estar más próximo al día electoral. Sus desviaciones han estado en este proceso, y en anteriores, sesgadas fundamentalmente a favor del PSOE y en detrimento del PP. Todo esto, junto con los polémicos cambios que Tezanos ha ido introduciendo en la institución, primero con el proceso de estimación, la redacción de preguntas, cambios de fechas de publicación y, sobre todo, con su opinión pública como miembro del PSOE, hacen pensar en un presunto sesgo partidista. Flaco favor se le está haciendo a la institución, que ya es más conocida como el CIS de Tezanos [en sentido peyorativo], en vez de como el Centro de Investigaciones Sociológicas.

-¿Son extrapolables estos resultados al resto de España?

-No. No se pueden trasladar ni a otros comicios autonómicos ni a unas generales en España, ya que son distinto tipo de comicios y realidades distintas. Al igual que no se puede trasladar los de Cataluña, País Vasco o Galicia al resto del Estado.

-¿Se percibe un cambio de ciclo político en la demoscopia?

-Se observa una tendencia generalizada a aproximarse en intención de voto los dos partidos mayoritarios PSOE y PP. Esto, junto con los resultados de Madrid, apunta la posibilidad de que el cambio de ciclo o la alternancia en el Gobierno sea más factible.

-¿Cómo influirá la irrupción de Más Madrid y la salida de Iglesias en la política nacional?

-Los buenos resultados de Más Madrid, pasando a liderar la oposición en la Asamblea madrileña, al superar en voto al PSOE, hacen prever que pueda coger impulso en la política nacional. Si a esto se le añaden dos cosas más como puede ser el sello de los «verdes o ecologistas», que cada vez adquiere mayor importancia para el electorado y que puede representar Más Madrid, y, por otro lado, la situación debilitada en la que queda Unidas Podemos con la salida de Pablo Iglesias, la de Errejón puede convertirse en una fuerza aglutinadora de voto de izquierda, cogiendo por ambos lados de su espectro ideológico, PSOE y UP.