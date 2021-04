Una campaña perdida en debates y polémicas que no han movido el voto

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 30/04/2021

La primera mitad de la campaña se les fue a los partidos en arrojarse a la cara los datos de enfermos y fallecidos por el covid-19. Y el resto, hasta ahora, se perdió discutiendo sobre si las cartas amenazantes recibidas por algunos dirigentes políticos son responsabilidad de los partidos de derecha, si estamos ante un hecho habitual que la izquierda trata de magnificar para sacar rédito político, o si se tienen que condenar primero las amenazas por carta o las pedradas en los mítines. Los sondeos indican que toda esa artillería dialéctica apenas ha movilizado el voto en un sentido o en otro. Y, solo tras comprobar la inutilidad de esas estrategias de campaña, los partidos retoman a última hora debates sobre los problemas reales de los ciudadanos madrileños.

La calculadora de Ayuso

Ahorro fiscal frente a «regiones socialistas». El PP cree que estas elecciones, como casi todas, se decidirán más por el bolsillo que por otra cosa. E Isabel Díaz Ayuso ha lanzado por eso una página en Internet en la que cada madrileño puede comprobar cuánto dinero se ahorra en su declaración de la renta respecto a lo que pagaría en las comunidades gobernadas por el PSOE. Según esa calculadora fiscal de Ayuso, un madrileño de 55 años que gane 60.000 euros se ahorra 451 euros de media respecto a «regiones socialistas».

La oferta de Gabilondo

Un mes de alquiler gratis. El socialista Ángel Gabilondo sabe que el debate sobre la regularización de los precios del alquiler divide a la izquierda, porque el sector socialista del Gobierno no acepta la intervención que plantea Unidas Podemos. Ayer, sin embargo, el candidato socialista lanzó una oferta que ningún joven aspirante a inquilino podría rechazar. Prometió que, si es presidente, la Comunidad pagará el primer mes del alquiler a todos los menores de 30 años.

Echenique va a lo directo

«Te van a seguir jodiendo la vida». El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, planteó las cosas en términos menos elaborados para tratar de captar el voto de los indecisos. «Me voy a dejar de gilipolleces y te voy a tratar como una persona adulta», dijo en un acto en Leganés. «Si no vas a votar, te van a seguir jodiendo la vida mientras a los multimillonarios les dan más y más privilegios» sentenció.

Iglesias y la videoteca

«No me va el rollo victimista con las amenazas. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se enfrentó ayer a la videoteca. En una entrevista realizada en abril del 2019, aseguró haber recibido amenazas muchas veces. «No me va el rollo victimista. Si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. El que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Yo no tengo derecho a quejarme ni a lloriquear», explicó entonces. Ayer, justificó su cambio de actitud indicando que ahora las amenazas son más frecuentes.