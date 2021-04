Los fiscales cierran filas con el fiscal del juicio de la manada de Sabadell y apoyan su interrogatorio

Pide hasta 40 años para los acusados de la presunta violación grupal a una joven

El fiscal del denominado caso de la manada de Sabadell, Eduardo Gutiérrez, se convirtió en protagonista durante la primera jornada del juicio, al poner en duda la versión ofrecida por A. M, que presuntamente fue violada en grupo por tres jóvenes en una nave abandonada en Sabadell (Barcelona) cuando tenía 18 años. Un interrogatorio «sin sensibilidad, ni empatía», con constantes interrupciones a la víctima que no debieron de ocurrir, en palabras de la fiscala de sala delegada de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín.

Ayer, durante la exposición de sus conclusiones finales, el representante del ministerio público fue contundente. Criticó que el principal acusado de la violación múltiple haya planteado en su declaración «la teoría del consentimiento», al afirmar que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante y negar que la agrediera. Sostuvo que esa justificación «carece de toda lógica y credibilidad», ya que se encontró semen del acusado en varias partes del cuerpo de la joven, lo que no concuerda con lo que él explicó a los jueces. «El relato de la víctima es perfectamente verídico y creíble para desvirtuar la inocencia de los agresores», zanjó el fiscal después de escuchar las declaraciones de los cuatro acusados, que mantuvieron en el juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona, ya visto para sentencia, que el sexo fue consentido y que no vieron ninguna agresión. «Fue víctima de una violación múltiple: tres carnalmente y tres cooperaron para que los otros pudieran hacerlo», concluyó el fiscal, quien recordó en la sala que dos de los sospechosos como autores materiales no han podido ser juzgados, uno porque se fugó y otro porque en la investigación no se logró identificarlo. Tampoco dio credibilidad a los tres acusados que afirmaron que esa noche no estuvieron en la nave industrial donde ocurrió la agresión, y mantuvo la petición de condenarlos como cooperadores necesarios. El ministerio público pide penas que van desde los 37 hasta los 41 años de prisión para los cuatro procesados.

