Iglesias deja el Gobierno cargando contra las «oligarquías que impiden que se defienda el interés de la mayoría»

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 30/03/2021 13:53 h

«Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España. Ahora me toca seguir trabajando donde creo que puedo ser más útil. Seguimos». El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asistido hoy a su último Consejo de Ministros tras abandonar el cargo para ser candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid . El hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 se ha despedido a través de un vídeo en las redes sociales grabado en su despacho oficial en el que ha vuelto a repetir su teoría de que, aunque el Ejecutivo es un instrumento con «enorme capacidad para movilizar recursos y mejorar la forma de organizarnos como sociedad», el verdadero poder no está en el Gobierno porque enfrente hay «oligarquías que ejercen su inmenso poder económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses, y no los intereses de la mayoría».

Algo que, unido a la «correlación de fuerzas en el Gobierno», hace que haya, a su juicio, «muchos limites y contradicciones». Aún así, Iglesias asegura que su partido ha demostrado que ha ellos no se les «compra».

El ex número tres del Gobierno asegura que se marcha habiendo cumplido uno de los objetivos que correspondían a la vicepresidencia social que ha ejercido: «reconstruir el sistema de atención a al dependencia» y después de conseguir que «este Gobierno afronte la crisis de una manera «completamente distinta a como se hizo en el pasado». «No me cabe duda de que la nueva vicepresidenta, Yolanda Díaz, va a seguir demostrando el trabajo extraordinario que es capaz de hacer», ha señalado en torno a la que él ha elegido como sustituta en la vicepresidencia del Gobierno, aunque en este caso será la tercera, y como futuro relevo en la candidatura a la presidencia del Gobierno y en el liderazgo de Unidas Podemos.