Junqueras y Aragonès presionan a Junts y la CUP para pactar un gobierno de la Generalitat de forma urgente

La Voz de Galicia Cristian. Reino

Barcelona / Colpisa 06/03/2021

Tres semanas después de las elecciones, afloran los nervios en el independentismo, que sigue sin formar gobierno. A menos de una semana para la constitución del Parlamento catalán, Esquerra salió ayer con todo y urgió a Junts per Catalunya y a la CUP para que salgan de la zona de confort y pacten un ejecutivo liderado por Pere Aragonès. La primera votación para la elección del presidente de la Generalitat no será hasta el 26 de marzo, pero ERC quiere llegar a la sesión constitutiva de la cámara del viernes que viene, en la que se elegirá al presidente de la institución, con el acuerdo de gobierno cerrado. Lo tiene complicado.

El problema no solo es que la relación entre republicanos y postconvergentes quedara muy maltrecha tras la última legislatura. ERC quiere más que un acuerdo para la investidura. Desea tener atado un ejecutivo fuerte y estable para toda el mandato. «No podemos perder más tiempo», presionó Aragonès en el consejo nacional de ERC. En las filas republicanas temen que Junts dinamite las negociaciones y les deje con la única opción de pactar con los comunes y el PSC. «No es momento de egoísmos», advirtió Oriol Junqueras.

Hasta la fecha, las negociaciones encallan en la cuestión independentista. La CUP reclama un referendo para la presente legislatura, mientras que Junts per Catalunya aprieta con la exigencia de activar la vía unilateral si fracasa la negociación con el Gobierno para celebrar una consulta. Junqueras se comprometió a avanzar «hacia la autodeterminación», pero ERC evita de momento concretar su hoja de ruta.

El PSC, ganador de las elecciones, también celebró ayer consejo nacional y su candidato, Salvador Illa, reiteró su apuesta por que los socialistas presidan el Parlamento catalán y la Generalitat, aunque carece hasta la fecha de los apoyos necesarios. El líder de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, consideró ayer mismo que la candidatura de Illa a la Generalitat y la de Eva Granados a la presidencia del Parlamento autonómico no tienen «ninguna posibilidad» de prosperar.

A la espera de que Junts tome una decisión, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó en una entrevista en el diario belga De Morgen recogida por Efe que no tiene «planes para el futuro». «Cada día, cuando me levanto, pienso: quizá sea mi último día en el exilio. También sé que no es realista, pero ayuda a ser positivo y a seguir luchando», sostiene.