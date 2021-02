Aznar admite que «el PP no vive desde luego el mejor momento de su historia»

0

La Voz de Galicia

28/02/2021

El expresidente del Gobierno José María Aznar asegura que el Juan Carlos I ha sido un «rey decisivo para la historia de España» y «sus errores lamentables no empañan su legado». En su opinión, el emérito «no está acusado de ningún delito» y puede venir a España «cuando quiera». Aznar, que reconoció que llamó al rey emérito para felicitarle la Navidad, dijo que el padre de Felipe VI debe de volver «cuando le parezca oportuno».

Al ser preguntado expresamente qué se le pasó por la cabeza al saberse que el emérito no pagó sus impuestos, Aznar recalcó su sorpresa e indignación. «La ley está hecha para cumplirla. ¿Cómo se rompen la sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?», manifestó el actual presidente de la Fundación FAES y del Instituto Atlántico de Gobierno en una entrevista que le hizo el periodista Jordi Évole y que se emitió esta noche en La Sexta.

El también expresidente del Partido Popular entre 1990 y el 2004 afirmó que durante la Transición «no se pactó la secesión, ni el separatismo ni la ruptura de España». Tras reconocer que «nunca» se sentaría a hablar con Oriol Junqueras, Aznar subrayó que si fuese presidente del Gobierno no optaría por conceder el indulto a los líderes secesionistas: «rotundamente no».

El expresidente popular del Gobierno, que evitó tachar a Vox de partido de ultraderecha manifestando que no le ha visto «incendiar las calles», subrayó que cuando él se marchó dejó unido el espacio de centroderecha, que ahora está dividido entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. «Cuando me marché entregué un partido y un espacio electoral unido. Lo que ha pasado después, pregúnteselo usted a los que vinieron después».

Aznar reconoció que «el PP no vive desde luego el mejor momento de su historia» ya que «los partidos tienen sus puntos altos y sus puntos bajos». Resaltó que es «inaceptable» presentar al PP como un «partido corrupto». En referencia a las irregularidades que denuncia el extesorero del PP Luis Bárcenas, destacó que «cualquier acto de corrupción es inaceptable y que esto se extienda a todo el partido es inaceptable».

Aznar negó durante la entrevista haber recibido sobresueldos y tener algún conocimiento sobre la presunta caja B del partido. Al ser preguntado sobre si pondría la mano en el fuego por Rajoy contestó: «pongo la mano en el fuego por mí».

Preguntado sobre si ha pensado en algún momento en volver a la política, dijo que no, antes de comentar que «no ha pasado ningún día desde el 2004 que no haya habido nadie que me haya dicho que vuelva».

Con respecto a la polémica sobre la autoría de los atentados del 11M, Aznar resaltó que no se puede acusar a su Gobierno de «no decir la verdad». Aprovechó para denunciar los «bulos y calumnias» que intentaron manchar al Partido Popular. «La actuación del ministro del Interior Ángel Acebes fue impecable», manifestó. Con respecto a su frase sobre que los «autores intelectuales» de la masacre del 11M «no están en desiertos remotos», Aznar señaló que «los que lo hicieron tuvieron información detallada sobre la situación de España».