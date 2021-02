El PSOE y Podemos vinculan al líder de los populares con el pasado de su formación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia G.B.

Madrid / La Voz 05/02/2021 20:00 h

El PSOE reaccionó ayer a las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, en las que culpa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber filtrado la confesión del extesorero del PP Luis Bárcenas, acusando al líder popular de tratar de proteger la comisión de un delito. «Que dice el PP que todo tiene que ver con maniobras. No han aprendido nada. Maniobrar es montar la Kitchen para tapar un delito, romper el disco duro de Bárcenas o destruir los papeles de la caja B», señaló el PSOE en su cuenta oficial de Twitter. Los socialistas han iniciado una campaña en las redes sociales bajo el lema «PartidoPopularenB».

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, afirmó además en un artículo que Casado es presidente del PP gracias a la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, «directamente implicada en los casos judicializados»

Arenas y García Escudero

Simancas recuerda al líder popular que mantiene en sus escaños del Senado a Javier Arenas y Pío García Escudero, quienes, según el extesorero del partido, recibieron sobresueldos ilegales, y asegura que el propio Casado «estaba en la dirección del PP señalada por Bárcenas como corrupta». Podemos cargó también contra Casado por desmarcarse del extesorero del PP Luis Bárcenas y de la anterior etapa del partido. «Ahora dice Casado que ese PP ya no existe... Si no existiese, tú, exjefe de gabinete de Aznar y portavoz del PP con Rajoy, estarías en tu casa o condenado. Por eso seguís bloqueando la renovación de la cúpula del Poder Judicial colocada por el PP, porque seguís siendo mafia», señaló el partido en Twitter.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, indicó también que la frase «ese PP no existe» proferida por Pablo Casado significa lo mismo que «lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir», aludiendo así las disculpas expresadas en su día por el rey emérito Juan Carlos I tras sufrir un accidente en una cacería en Botsuana.

El PSOE y Podemos vinculan al líder de los populares con el pasado de su formación

G.B.

El PSOE reaccionó ayer a las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, en las que culpa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber filtrado la confesión del extesorero del PP Luis Bárcenas, acusando al líder popular de tratar de proteger la comisión de un delito. «Que dice el PP que todo tiene que ver con maniobras. No han aprendido nada. Maniobrar es montar la Kitchen para tapar un delito, romper el disco duro de Bárcenas o destruir los papeles de la caja B», señaló el PSOE en su cuenta oficial de Twitter. Los socialistas han iniciado una campaña en las redes sociales bajo el lema «PartidoPopularenB».

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, afirmó además en un artículo que Casado es presidente del PP gracias a la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, «directamente implicada en los casos judicializados»

Arenas y García Escudero

Simancas recuerda al líder popular que mantiene en sus escaños del Senado a Javier Arenas y Pío García Escudero, quienes, según el extesorero del partido, recibieron sobresueldos ilegales, y asegura que el propio Casado «estaba en la dirección del PP señalada por Bárcenas como corrupta». Podemos cargó también contra Casado por desmarcarse del extesorero del PP Luis Bárcenas y de la anterior etapa del partido. «Ahora dice Casado que ese PP ya no existe... Si no existiese, tú, exjefe de gabinete de Aznar y portavoz del PP con Rajoy, estarías en tu casa o condenado. Por eso seguís bloqueando la renovación de la cúpula del Poder Judicial colocada por el PP, porque seguís siendo mafia», señaló el partido en Twitter.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, indicó también que la frase «ese PP no existe» proferida por Pablo Casado significa lo mismo que «lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir», aludiendo así las disculpas expresadas en su día por el rey emérito Juan Carlos I tras sufrir un accidente en una cacería en Botsuana.