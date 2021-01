Tres calderas del edificio que explotó en Madrid no estaban registradas

El número de muertos se eleva a cuatro tras el fallecimiento de un sacerdote

«Recen por mí, no sé si me van a poder venir a rescatar, ha estallado nuestra casa». Las angustiosas palabras del religioso paraguayo de 32 años Matías Ernesto Quintana en un vídeo que él mismo grabó —temiendo que quizá acabarían sirviendo como despedida a su familia— dan cuenta de la dramática situación que se vivió segundos después de que una explosión destruyese, el miércoles, el número 98 de la calle de Toledo, en pleno centro de Madrid. Las consecuencias de la deflagración, que voló varias plantas del inmueble y proyectó cientos de cascotes a la calle y al patio del colegio aledaño provocó la muerte de cuatro personas y once heridos, aunque solo uno de ellos permanecía aún ingresado este jueves.

