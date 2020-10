Casado confirma el no del PP en la moción y carga con dureza contra Abascal

0

Madrid | La Voz 22/10/2020 11:06 h

El PP votará no a la moción de censura presentada por Santiago Abascal. Pablo Casado se esforzó por mantener viva la duda entre el rechazo y la abstención hasta el último momento, cuando a poco más de una hora para el cierre del plazo de la votación telemática subió a la tribuna de oradores para lamentar la maniobra parlamentaria de Abascal, que calificó como una «moción de impostura». En ese mismo instante los diputados del Grupo Popular recibían un mensaje en sus teléfonos móviles indicándoles el sentido de la votación. Ayer todos los consultados por este periódico se mostraban partidarios de votar no, especialmente tras escuchar la dureza de algunas de las intervenciones de Abascal, pero no salieron de dudas hasta esta misma mañana debido al secretismo con el que la dirección llevó el asunto.

El líder de la oposición se reivindicó como tal: «Nos hace venir a perder el tiempo en medio de la segunda oleada de una pandemia», afeó al candidato a la presidencia, lamentando que lo único que había conseguido fue echar «un capote» a Sánchez. «Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Iglesias», dijo sobre una moción de censura a la que se refirió como una «bengala para iluminar fugazmente a su candidato autonómico» en las elecciones catalanas.

«Votaremos no a la moción de censura», aclaró Casado en medio de su discurso, muy aplaudido desde la bancada popular. «No porque decimos no a esa España a garrotazos en blanco y negro que propone», dijo, tras acusar a Abascal de haber «llegado al auxilio de Frankestein en su peor momento para revivirlo una temporada más».

«En estos dos años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones, sobre todo por respeto a sus votantes. Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años, y lamento decirle que el tiro ha salido por la culata. Acepto el órdago. Hasta aquí hemos llegado».

En una parte de su discurso en la que se dirigió a los simpatizantes y votantes de Vox, Casado se mostró muy crítico con la deriva adoptada por el PP durante la etapa final de Rajoy: «Vox es lo que es, pero respeto mucho a sus votantes. Conozco muy bien el desencanto que llevó a muchos de ellos a alejarse del PP, les entiendo; tanto, que esa fue la razón que me llevó a presentarme a la dirección».