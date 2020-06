El Gobierno, más cerca de ERC para los Presupuestos

0

redacción / la voz 08/06/2020 05:00 h

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que el Gobierno volverá a convocar en verano la mesa de diálogo con la Generalitat para abordar el conflicto político en Cataluña: «En cuanto salgamos de la alarma, pondremos una fecha». «No vamos a dejar pasar el verano sin volvernos a sentar para retomar un objetivo en el que creemos profundamente. Estamos dispuestos a continuar con nuestro compromiso», ha declarado a Europa Press. Esta voluntad de diálogo con los independentistas ha echado para atrás todo el acercamiento que se ha producido con Ciudadanos durante el estado de alarma, lo que oscurecería un pacto con ellos con vistas la los Presupuestos.

Según Calvo, el Gobierno empezará a redactar los Presupuestos Generales del Estado en cuando tengan apoyos, porque no van a «llevar el país a otra frustración cuando más se necesita tener una respuesta económica y tributaria para salir de la actual situación».

«Hemos tenido capacidad para llegar a acuerdos con Ciudadanos y al mismo tiempo con Esquerra y el PNV», y ha lamentado no haber podido dialogar con el PP que, en sus palabras, ha hecho una oposición irracional y dura.

A su entender, el PP «olvida que la actual pluralidad política ha venido para quedarse», que existe la diversidad territorial, los partidos nacionalistas y el independentismo en Cataluña.

En el Gobierno son conscientes de que siguen necesitando a ERC y sus 13 diputados, por más que Ciudadanos se ha desmarcado de la estrategia de PP y de Vox al mantener un apoyo clave para sostener el estado de alarma. El deseo de algunos socialistas es que esa actitud se mantuviera para dar estabilidad a la legislatura ante las reticencias que generan los catalanes.

Garzón y Arrimadas

También en Unidas Podemos ha habido voces que han tendido la mano a Ciudadanos de forma sincera para la negociación de los Presupuestos. Es el caso del ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, quien lo ha señalado en dos entrevistas diferentes esta misma semana, dejando la pelota en el tejado de los de Inés Arrimadas.

De momento, Ciudadanos ha ratificado que su respaldo ha sido coyuntural y circunscrito a la emergencia sanitaria. «No se olvide de esta palabra: adversario. Se lo digo con respeto. No nos gusta usted nada, ¡nada! No nos gustan sus socios de coalición, no nos gustan sus socios que sostienen el Gobierno, no nos gustan. Pero somos el centro moderado, tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles», expresó el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, antes de apoyar la prórroga del estado de alarma.

El cada más improbable adelanto electoral en Cataluña y la incomodidad de Unidas Podemos con Ciudadanos han favorecido la reconstrucción de las alianzas que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. ERC ha regresado al diálogo con el Gobierno después de varias semanas amenazando con hacer saltar su acuerdo por los aires.

Sánchez no ha desvelado todavía sus cartas para unas cuentas cruciales por la crisis del coronavirus y las reformas que España deberá comprometer ante Bruselas para acceder al fondo de reconstrucción.