Un exemplar orixinal do mapa de Galicia de Fontán sairá este mércores a poxa en Madrid por 2.500 euros
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Trátase dun exemplar da primeira edición da cartografía, elaborada polo matemático no século XIX empregando unha tecnoloxía pioneira naquel momento10 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
No 1817, o matemático, político e xeógrafo Domingo Fontán achegouse á torre do reloxo da catedral de Santiago. Quería medir, con exactitude, a lonxitude e a latitude exacta da Berenguela. Foi alí onde deu o