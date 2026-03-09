Un exemplar orixinal do mapa de Galicia de Fontán sairá este mércores a poxa en Madrid por 2.500 euros

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Un dos exemplares do mapa de Galicia de Fontán, exposto no Museo de Lalín, nunha imaxe de arquivo.
Un dos exemplares do mapa de Galicia de Fontán, exposto no Museo de Lalín, nunha imaxe de arquivo. Adrián Freiría

Trátase dun exemplar da primeira edición da cartografía, elaborada polo matemático no século XIX empregando unha tecnoloxía pioneira naquel momento

10 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

No 1817, o matemático, político e xeógrafo Domingo Fontán achegouse á torre do reloxo da catedral de Santiago. Quería medir, con exactitude, a lonxitude e a latitude exacta da Berenguela. Foi alí onde deu o

