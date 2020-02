Carlos Iturgaiz: «Los que se fueron a Vox estarán ahora muy cómodos si votan a PP+Cs»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia lorena gil

bilbao / colpisa 25/02/2020 05:00 h

A media tarde del domingo, Carlos Iturgaiz (Santurce, 1965) recibió la llamada del presidente del PP, Pablo Casado. «Me dijo que la dirección nacional había decidido prescindir de Alfonso Alonso como candidato a lendakari y que habían acordado elegirme a mí», relata. «Para mí es un orgullo repetir como candidato 22 años después», confiesa.

-Dejó la política en abril pasado tras ser relegado en las listas de las europeas. ¿Le ha sorprendido la llamada?

-En parte sí porque no estaba en las quinielas. Pero agradezco la confianza.

-En estos casos surge el fantasma de las purgas. ¿Qué ocurrirá con los afines a Alonso?

-Mis compañeros conocen mi talante y tienen mi teléfono. Estoy para coser, no para descoser. Lo que no quiero tampoco es remendar, sino coser.

-Usted fue candidato en 1998. Fue segunda fuerza y obtuvo 251.000 votos. En las últimas autonómicas, los apoyos rondaron los 107.000. ¿Cómo se le da la vuelta a la situación?

-Hay que intentar darla, que los vascos sepan que PP y Ciudadanos vamos a unir esfuerzos. Nos hemos quedado solos en el proyecto de defender las libertades, la Constitución y la unidad de España porque, desgraciadamente, el PSOE se ha descabalgado de esa idea.

-Hace 22 años sus palabras eran de resistencia frente a ETA. Con la banda disuelta, ¿tiene sentido el mismo discurso?

-ETA no mata, pero está en las instituciones. Zapatero fue el encargado de legalizar el brazo político de ETA para, junto con los separatistas catalanes, intentar arrinconar a la derecha española. Oiga, que cuando los terroristas salen de la cárcel se les homenajea con txistu y tamboril: y cuando un chaval defiende la unidad de España en la universidad le parten la cara.

-¿Ha hablado con Alonso?

-Hablamos el domingo y me deseó buena suerte. Solo tengo buenas palabras hacia su persona.

-Casado fulminó a Alonso después de haberle excluido de la negociación con Ciudadanos para las autonómicas vascas...

-No conozco las conversaciones privadas que ha tenido Alonso con el presidente del partido u otros dirigentes. Hay que mirar al futuro.

-¿Le parece bien que se den puestos de salida a un partido sin representación en el País Vasco?

-Lo importante no son los números. Lo importante es que haya unión entre el centro derecha para combatir los retos de Euskadi y España.

-¿Ha sacrificado Génova al PP vasco?

-El PP vasco y el PP nacional son el mismo partido. Yo estoy para unir.

-Defienden la alianza con Cs como fórmula para hacer frente al nacionalismo. Pero, ¿contemplan la posibilidad de que esta maniobra beneficie al PNV?

-En Navarra benefició a Navarra Suma. La unión hace la fuerza, sobre todo cuando coincidimos en tantas cuestiones. Era necesario que PP y Ciudadanos sumaran.

-Ha apelado también al voto de los simpatizantes de Vox.

-No me he dirigido al partido porque PP y Vox somos diferentes. Pero hay muchos ciudadanos vascos que en su día votaron al PP y luego a Vox que tienen que saber que si esta vez votan PP-Ciudadanos van a estar muy cómodos.

-Usted conoce muy bien a Santiago Abascal...

-Fue mi presidente de Nuevas Generaciones y tengo muy buena relación con él.

-Habla de las diferencias con Vox, pero con Ciudadanos también tienen una fundamental, el Concierto Económico.

-Este problema también lo había en Navarra, pero al final se adhirieron a las posiciones del PP y UPN.