Inocencio Arias: «Las posiciones más radicales de Podemos mutarán al tocar poder»

La Voz de Galicia Francisco Espiñeira

Redacción / La Voz 09/01/2020 05:00 h

Inocencio Fernández Arias (Albox, 1949) es un polifacético exdiplomático reconvertido en analista de actualidad que aprovecha su larga experiencia en embajadas de todo el mundo para aportar una visión diferente sobre la política española y los principales acontecimientos internacionales. Chencho Arias, como es conocido popularmente, no esquiva ninguna polémica y habla con la misma naturalidad de la guerra comercial ente Estados Unidos y China que de la crisis goleadora del Real Madrid, en cuyo equipo llegó a ejercer como director general. «Tenemos un gran equipo, pero no ganaremos nada porque nos falta un goleador. Y sin un gran goleador es muy difícil», reflexiona antes de volver a la política.

—¿Cuál es su análisis de la situación política en España?

—Vivimos en una época complicada en la que se ha instalado el mito de la pretendida superioridad moral de la izquierda, que es una patraña. Es una de las reflexiones que hago en Con pajarita y sin tapujos. No puede ser que la Gürtel sea el peor de los males y que sobre el caso de los ERE se pase de puntillas. O que Vox sean unos fascistas y huelan mal y que Podemos sean unos ultrademócratas que huelen bien. Hemos pasado de un extremo a otro. Fíjese en el cine. En el franquismo, los de izquierdas eran todos malísimos y ahora el péndulo ha girado tanto que en el último quinquenio son todos santos.

—Me refería al Gobierno.

—Contrariamente a la mayoría, yo creo que va a durar bastante. Podemos se va a moderar con el poder y Pedro Sánchez les va a hacer algunas concesiones, como la reforma laboral, en materia de impuestos y en algunas cesiones territoriales mientas note que no se perciben como brutalmente anticonstitucionales. Otra cosa será la pelea de egos, pero eso no se notará mucho en la primera fase.

—¿Augura fricciones?

—Hombre, es que muchas cosas de Podemos son para poner los pelos de punta. Es un partido en esencia comunista, con una mentalidad totalitaria que propugna cosas como que el verdadero poder reside en la Puerta del Sol [por el 15M] y no en el Congreso. Pero eso es una aberración que estoy seguro que mutará en cuanto asuman sus cuotas de poder. Las posiciones más radicales de Iglesias y los suyos se suavizarán al tocar poder.

—Usted es especialmente crítico con la situación en Cataluña.

—Es que esto no va por buen camino allí. Venimos de una sesión de investidura en la que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, amenazó directamente al presidente del Gobierno sin que este respondiera. Pedro Sánchez ha firmado varias letras de contenido desconocido. Por lo menos en su mayoría. Pero algo ha tenido que firmar porque si no Rufián no reclamaría la mesa bilateral, los indultos y el derecho a la autodeterminación. Ahora Sánchez tendrá que ir haciendo concesiones, pero mientras no sean anticonstitucionales.

—Se ha especulado mucho con el malestar interno en el PSOE.

—Yo lo que veo es que el PSOE está callado. Que solo hablan algunos ilustres, como Paco Vázquez o Leguina. Pero Felipe [González], por ejemplo, está callado. Estoy seguro de que hay muchos socialistas molestos, que no están cómodos con las cesiones a Cataluña, pero que odian más a la derecha, a un posible Gobierno de las derechas, y que por eso no van a protestar.

—Otro tema que aborda en su libro es el impacto del brexit en el Reino Unido y la UE.

—Mi conclusión es que es una solución mala para todos. Es la consecuencia de cuando se instalan en el poder los nacionalismos y los políticos falaces. Y Boris Johnson, que es muy listo, se ha aprovechado de esas mentiras y de ese nacionalismo para decirle a sus compatriotas, especialmente a los mayores, que van a vivir mejor sin Europa, cuando es mentira. Para Europa tampoco es una buena noticia. La UE, junto con la ONU, son los dos actores que más protagonismo han perdido en los últimos años en beneficio de China o Rusia.

—Un personaje muy similar a Boris Johnson es Donald Trump.

—Es un personaje inquietante. Bocazas y mentiroso, sí, pero no es nada tonto. Por mucho que nos empeñemos en Europa, no va a ser inhabilitado, porque aunque los demócratas puedan hacer mucho ruido en el Congreso, los republicanos tienen una mayoría sólida en el Congreso y, como hablábamos antes de los socialistas y la derecha, no van a dejar caer a Trump para que gobiernen los demócratas. Es un claro paralelismo entre Sánchez y Trump.

—¿Y el conflicto con Irán?

—El problema aquí es que el presidente de Estados Unidos es muy impulsivo. Aunque muchos podamos pensar que mete la pata, el ataque a Irán refuerza su imagen interna en un año muy importante, porque conviene no olvidar que en diez meses hay elecciones. Y luego volvemos a la doble moral de la izquierda y la derecha. Barack Obama liquidó a Bin Laden exactamente igual a cómo Donald Trump ordenó la muerte del general iraní Soleimani: en una operación militar en un tercer país. A Obama le aplaudieron y a Trump lo critican.

—¿Irá a más el conflicto?

—El problema es que los ayatolás no pueden conformarse con lanzar dos misiles y listo. No ha pasado de unos fuegos artificiales, si se me permite la licencia. No han matado a nadie y han prometido sangre. Han alardeado mucho y ahora les toca dar la cara. Y, si se pasan en su respuesta, Estados Unidos les tiene que responder con más daño del recibido.

Presenta su libro «Con pajarita y sin tapujos» esta tarde en A Coruña

Chencho Arias acudirá esta tarde (20.00) a la sede coruñesa de Afundación, en los Cantones, para mantener una charla con el exalcalde Francisco Vázquez que servirá como presentación de su último libro, Con pajarita y sin tapujos, editado por Plaza & Janés y en el que hace un recorrido desde su singular punto de vista por algunos de los escenarios de actualidad más candentes: la política española, el desafío secesionista catalán, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la situación de Donald Trump ante el escenario de su reelección o el impacto del brexit tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea. «Fue una petición de la editorial, pero poco a poco fui animándome y acabé incluyendo otros temas como el de la superioridad moral de la izquierda», cuenta.