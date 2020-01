La emoción de Aina Vidal, la diputada de En Comú Podem enferma, al recibir el agradecimiento de Pablo Iglesias

0

La diputada Aina Vidal ha vuelto a convertirse en esta jornada definitiva de la sesión de investidura en protagonista involuntaria.

La represetante de En Comú Podem recibió críticas por no haber ocupado su escaño el pasado domingo, jornada de la primera votación de la sesión de investidura de Sánchez. Tal fue el revuelo, que Vidal hizo pública en las redes sociales la situación de salud que está atravesando.

«Hoy no he ido al votar en el Congreso, y tardaré una temporada en volver», ha explicado Vidal en un comunicado. «Tengo cáncer. Uno raro, extendido y agresivo», explico en su perfil de Facebook. Una mensaje en el que aseguraba que en la trascendental jornada del martes no faltaría. «El 7 no fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación», explicó.

Como anunció, este martes Aina Vidal sí se encuentra en la cámara, donde ha recibido un emotivo aplauso de las bancadas socialistas, de su grupo y de otras formaciones presentes en el Congreso.

El líder de Unidas Podemos y futuro vicepresidente del Gobierno de coalición, Pablo Iglesias, se ha acordado de ella nada más tomar la palabra en el debate previo a la segunda votación y le ha agradecido su presencia, algo que ha emocionado a la diputada, que escuchaba su intervención desde su escaño. La mayoría de la Cámara se ha puesto en pie para aplaudir a la parlamentaria catalana, y ella, entre lágrimas, ha agradecido el gesto.

Avui votarem que sí amb ganes.



Amb la il.lussió de caminar amb un Govern progressista.



Per un país feminista, ecologista i q porti la justícia social x bandera.



Per recuperar el dià leg i la política i xq aquesta, posi la vida al centre.



Avui serà un bon dia. #Investidura — Aina Vidal Sáez (@AinaVS) January 7, 2020

Aunque no en pie, la mayoría de la bancada del PP ha aplaudido, como han hecho los diputados del PNV y de otras formaciones.

Crítica y rectificación

La comunicación pública de su enfermedad que hizo Aina Vidal el domingo hizo a otros representantes políticos tener que rectificar. Fue el caso del diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Ibañez. Y es que el representante del partido naranja había publicado un tuit que rezaba: «Si ya sabe que pasado mañana asistirá... ¿será dominguitis? ¿Cabalgata de los Reyes Magos?.