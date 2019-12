Zamarrón pide «perdón» por no haber investido presidente en la anterior legislatura

El diputado de mayor edad del Congreso, que se hizo célebre por su parecido a Valle Inclán, vuelve a estar en las listas socialistas para las elecciones del 10N

«Diga, diga,... diga lo de Valle-Inclán, que usted es gallego». Agustín Zamarrón pone las cosas fáciles. El diputado socialista que ejerció como presidente cuando se conformó el último parlamento por ser la persona de más edad (73 años), sabe perfectamente el interés que despertó su aspecto cuando presidió la última constitución del Congreso. Repite en estas elecciones en las listas del PSOE.

-Lo llaman «el Valle-Inclán del Congreso» en lugar de por su nombre. ¿No le choca verse convertido en una especie de personaje mediático?

-No, la verdad. Siempre he sido un personaje pintoresco en mi ciudad. Cuando vine aquí los niños de las escuelas corrían detrás de mí llamándome «¡Valle Inclán, Valle Inclán!». Me tocaban en la espalda y se marchaban corriendo. Luego, ya pasó [risas]. Pero ya quisiera yo yo tener la altura de un ciudadano universal, altamente peculiar es cierto, pero implicado en el mundo ibérico. Es la persona que revolucionó el teatro con el esperpento. Un teatro plenamente español que representa lo mejor y peor de nosotros. Es la visión de lo peor para darnos cuenta de que debemos de cerrar ese camino.

