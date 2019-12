Albert Rivera se despide del Congreso: «Ser diputado no puede ser una nómina»

View this post on Instagram

Dia de despedida. Gracias a todos por haberme permitido representar al pueblo español durante cuatro años en el Congreso. Nunca lo olvidaré, servir a España ha sido emocionante, un auténtico lujo. Ser diputado nacional no puede ser una nómina, para mi es un honor. ¡Hasta pronto, hasta siempre! ❤️💛❤️