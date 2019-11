El Constitucional avala la prisión impuesta a Junqueras hace dos años, aunque no por unanimidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mateo Balín, Ander Azpiroz

Madrid / Colpisa 29/11/2019 05:00 h

Por vez primera desde el 2017, el Tribunal Constitucional ha roto la unanimidad que ha marcado las resoluciones de los 12 magistrados sobre los asuntos relativos al desafío independentista catalán. Ha sido en la vista por el recurso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras contra la confirmación de su prisión provisional, decretada durante la instrucción del sumario, en diciembre de hace dos años.

El Pleno del tribunal de garantías, por nueve votos a tres, ha rechazado la petición de amparo formulada por la defensa del presidente de ERC y ha avalado la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de mantenerlo en prisión. Argumenta que aquella resolución cumplió «con las exigencias legales, legítimas y proporcionales». El ponente del recurso ha sido el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, quien ha contado con el apoyo de ocho magistrados y la reticencia de otros tres. Este voto discrepante ha sido formulado de forma conjunta por Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. Mientras que Santiago Martínez-Vares ha emitido un voto concurrente (favorable).

Posesión del acta de diputado

Una segunda apelación de la defensa de Junqueras, que también está deliberando el Pleno del Constitucional con ponencia de Xiol, se presentó contra la decisión del juez Llarena de impedir al líder de ERC asistir al Parlamento autonómico para tomar posesión como diputado electo tras los comicios catalanes del 21 de diciembre del 2017, si bien el instructor les reconoció el derecho a delegar el voto.

La pérdida de la unanimidad del Constitucional tiene un efecto práctico para la estrategia procesal de los condenados. La razón es la trascendencia que los votos discrepantes podrían tener de cara a los posteriores recursos que presenten los condenados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde se jugará el partido de vuelta de la causa del desafío independentista.

El otro frente para los dirigentes independentistas que pilotaron el fallido desafío independentista, es en el ámbito económico. El Tribunal de Cuentas ha citado para el 28 de enero a los miembros del anterior Gobierno catalán, con Carles Puigdemont y Junqueras a la cabeza y otros 16 ex altos cargos, para que den cuenta del gasto de dinero público para la celebración del referendo ilegal del 1-O, y por el que todos los procesados por el Tribunal Supremo fueron condenados por malversación. Tendrán que devolver alrededor de dos millones de euros. De no hacerlo, el organismo fiscalizador podrá disponer el embargo de sus bienes. Lo que se da por descontado es que los fugados Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluis Puig no atenderán el requerimiento.

En su momento, el Tribunal de Cuentas ya condenó al expresidente Artur Mas y a los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por la organización de la consulta del 9 de noviembre del 2014. Y debieron responder con su patrimonio a una sanción de casi cinco millones de euros.

El tribunal de la UE se pronunciará el día 19 sobre la inmunidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, radicado en Luxemburgo, ha anunciado que la sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras por ser elegido eurodiputado se conocerá el 19 de diciembre. Lo paradójico es que ese día es el que Pedro Sánchez tiene fijado para salir del Congreso investido como presidente del Gobierno gracias a la abstención de los 13 diputados de ERC.