Partidos nacionalistas gallegos, vascos, catalanes, baleares y valencianos firman un manifiesto por la autodeterminación

25/10/2019

Partidos nacionalistas gallegos, vascos, catalanes, baleares y valencianos han firmado este viernes en Barcelona una solemne declaración conjunta en la que reclaman un acuerdo político sobre la crisis catalana, la defensa del derecho a la autodeterminación de «nuestros pueblos» y la liberación de los «presos políticos».

Estas formaciones políticas también piden el diálogo para el regreso de «los exiliados», reclaman las libertades civiles y políticas de sus ciudadanos, así como las políticas sociales y económicas que permitan el progreso de «nuestros pueblos», informa Efe.

Con la asistencia del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los partidos que han rubricado la «Declaració de la Llotja de Mar del 25 d'Octubre de 2019» son: BNG, Crida Nacional, CUP, Demòcrates, EH Bildu, Esquerra Republicana, Esquerra Valenciana, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y PDeCat-Junts per Catalunya.