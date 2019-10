Sánchez llama a los independentistas a asumir el «fracaso» de su plan, basado en «mentiras»

0

La Voz de Galicia

05/10/2019

“En Cataluña los líderes independentistas están empeñados en caminar contra la historia”

El presidente del Gobierno es consciente de que se está gastando energía y talento en cuestiones que que no debian de haber existido: «Hablo de Cataluña, en donde los independentistas no saben entender el mundo en que vivimos». Pedro Sánchez, que estuvo acompañado por el presidente de la Xunta, fue duro en su discurso, pronunciado en el Foro La Toja, en el que encadenó frases que no dejan duda de su postura: «En Cataluña los líderes están empeñados en caminar contra la historia. El proyecto secesionista está fracasado porque es una falacia y está lleno de mentiras. Una minoría no puede imponerse a una mayoría. No se pueden arrancar identidades que siempre han sido complementarias. En Cataluña el reto es la convivencia o sí o sí», dijo al tiempo que advirtió que los secesionistas adoptan esa actitud al no ser capaces de resolver los problemas de la ciudadanía.

En este sentido subrayó que en el repliegue nacionalista, el negacionismo climático y el independentismo catalán solo encontramos miedo y ninguna respuesta a cuestiones como la irrupción tecnologíca, la desigualdad entre hormbres y mujeres, la injusticia social, la precariedad del empleo, la emergencia climatica, las pensiones, «retos verdaderos y ls grandes transformaciones que no pueden esperar».

Sánchez respondió también al diálogo de los expresidentes que Rajoy y González mantuvieron ayer. España, con su sistema de multipartidismo que deciden los ciudadanos con su voto, no puede dar cabida a la opción del bloqueo. «El que pierede no puede bloquear o imponer en los despachos lo que la votación no les ha dado. La unca ocpion no aceptable es el bloqueo, los votantes deciden la orientadion de voto», precisó.

España, dijo, necesita un gobierno estable, que ha nadado contracorriente y huido de los movimientos reaccionarios, de la xenofobia, del repliegue de fronteras.

Habló entonces de los aranceles y calificó como «condiciones inaceptables las impuestas por EE UU que intenta amenazar un proyecto Airbus liderado por cuatro países con vovación europeista, impuniendo aranceles. Es algo que nos llena de inquietud. Somos un gobierno que queremos mantener las mejores relaciones internacionales, trasatlánticas pero mi responsabilidad es defender al sector del atropello arancelario”. Lamentó que el Reino Unido se fuera de la UE, que debe reedificar el proyecto europeo, y espera que tanto España como sus socios comunitarios «tengamos las mejores condicines».

El presidente del Gobierno en funciones, que minutos antes había hablado con el presidente Feijoo quien le indicó que ninguna localidad se puede levantar un buen día pensando que iban a convertir en chatarra su empresa, garantizó que la transición ecológica tiene que ser justa y que «ninguna comarca va a ser damnificado porque haya una transición al uso de las energías limpias», dijo en clara referencia, aunque sin citarlo expresamente, al cierre de la central de Endesa en As Pontes.

Ya en clave electoral, dijo que es necesario impulsar seis transformaciones: La digitalización, afianzar el sistema público de pensiones (puesto en duda por la baja calidad de los salarios), la igualdad de hombres y mujeres (eliminando todas las barreras y techos de cristal), la exclusión social (una de las causas del nacimiento del nacionalismo catalán, señaló), la reforma fiscal para adaptarla a las necesidades productivas del siglo XXI, y la cohesión territorial porque «son importantes las ciudades pero también la españa rural, y eso significa hablar de financiación autonómica que debe de ir ligada a la estrategia de la repoblación». Pidió un gran pacto de estado por la educación, «con una financiación mínima que contemple una nueva ley educativa», y advirtió que la transición ecológica es clave porque «nada servirá si no conseguimos revertir el cambio climático. Hace mucho que lo sabemos pero hasta hace poco nunca tuvimos conciencia. Es ahora o nunca», apostilló.

Después del guante que le lanzó ayer exigiéndole que abone los 700 millones a Galicia en materia de financiación, el presidente Feijoo ha confirmado que hoy le ha trasladado a Pedro Sánchez la misma petición, y le sugirió que de que "saque del debate político el cumplimiento del deber del Gobierno central de pagar lo que debe a las comunidades autónomas." Y se lo he pedido como presidente del PP en Galicia, sino como representante ordinario del Estado en Galicia. Le he aconsejado que no tensione la vida política autonómica y de que no caiga en la tentación de que pague una parte y deje a deber el resto", dijo.

Feijoo repasó la deuda: entregas a cuenta, iva del mes de diciembre y los distintos fondos del cumplimiento del déficit público. Reveló que la semana que viene el Gobierno en funciones podría tramitar un real decreto ley, que se convalidará como ley, que dejará sin deuda a las comunidades autónomas.

El presidente de la Xunta confirmó que también ha hablado con Sánchez de los distintos problemas que ahogan la industria gallega electrointensiva, donde están en juego 5.000 puestos de trabajo. Tiene Alcoa como protagonista, dijo, pero hay otras industrias afectadas como Megasa y Ferroatlántica. Feijoo agradeció que retome las conversaciones para solucionar la situación de As Pontes porque ni el puerto de ferrol, ni las familias de la comarca, ni los camioneros se pueden levantar un día y encontrarse con que se cierra todo aquel complejo.

En el Foro La Toja, donde se dieron cita empresarios, estadísticas y pensadores. Se debatió sobre la democracia liberal, de los peligros internos y externos que acechan contra los derechos sociales, laborales y democráticos de las sociedades atlánticas.