El jurado declara por unanimidad a Ana Julia culpable del asesinato del pequeño Gabriel

El juicio contra la asesina confesa del niño de 8 años dibuja un complejo perfil

«Me llamaba negra, me insultaba». «Venía con un hacha hacia mí. Quiso golpearme, porque siempre me trataba mal. Me defendí y lo ahogué por accidente». «Yo solo quería que se callase. No quería matarlo». Esas frases son algunas de las que formaban parte del relato con el que Ana Julia Quezada intentaba convencer al jurado popular de la Audiencia de Almería formado por siete mujeres y dos hombres de que la muerte del pequeño Gabriel fue «sin querer» y esquivar así la prisión permanente revisable.

Ana Julia llegó pronto a los juzgados. Poco después de las ocho de la mañana del pasado lunes descendía del furgón policial que la trasladaba desde la cárcel. Su imagen era muy distinta a la que se recordaba de los días en los que la búsqueda del niño Gabriel por el entorno del domicilio de su entonces pareja, Ángel. Presentaba el pelo liso, tras ser peinada por otra presa, y aparentaba una serenidad que solo rompía a ratos para soltar unas lágrimas.

