Cronología de la negociación para la investidura: frenesí final tras meses de diálogo de sordos

Madrid / La Voz 17/09/2019 21:18 h

El vértigo de propuestas, negociaciones, llamadas y contactos en las 48 horas previas a que se confirmara que España iba a nuevas elecciones contrasta con la parsimonia negociadora, el diálogo de sordos, los continuos desencuentros y el nulo avance en los más de cuatro meses transcurridos desde las elecciones.

28 de abril

Victoria insuficiente de Sánchez. El PSOE gana las elecciones con 123 escaños. Necesita sumar 53 votos más para la mayoría absoluta. En Ferraz se escuchan los gritos de «¡Con Rivera no!

6 y 7 de mayo

Primera ronda de contactos. Sánchez se reúne con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Nulo avance y se pospone la negociación hasta después de las autonómicas del 26 de mayo.

5 y 6 de junio

Primera ronda del rey. Felipe VI abre la ronda de consultas y propone como candidato a la investidura a Pedro Sánchez.

11 de Junio

«Gobierno de cooperación». Sánchez se reúne de nuevo con Casado y Rivera, que le aclaran que votarán en contra, y con Iglesias, con el que pacta hablar de un «Gobierno de cooperación» sin aclarar en qué consiste. Primeros síntomas de desacuerdo.

17 de junio

Oferta de cargos intermedios a Unidas Podemos. Sánchez se reúne con Iglesias y le ofrece que haya miembros de UP en el segundo nivel de la Administración. Desacuerdo total.

24 de junio

Entrevista con Casado. Sánchez se reúne con Casado, que le insiste en que votará no. Rivera rechaza acudir a la cita y dice que no hablará más con Sánchez.

25 de junio

Cuarta cita con Iglesias. Sánchez e Iglesias se reúnen por cuarta vez, sin avances. Iglesias dice por primera vez que podría votar no a la investidura.

4 de julio

Ministros, pero no afiliados. Sánchez se abre a que UP proponga independientes de prestigio, pero no afiliados, para ser ministros. Iglesias rechaza la oferta.

9 de julio

Ministros técnicos, pero no políticos. Última reunión entre Sánchez e Iglesias. El líder del PSOE plantea que pueda haber ministros de Unidas Podemos, pero siempre que tengan perfil «técnico» y no sean políticos. Sánchez se reúne también con Casado, le pide que se abstenga para dejarle gobernar y este le reitera que votará en contra.

12 de julio

Iglesias tacha la propuesta de «idiotez». Iglesias descalifica como una «idiotez» la propuesta de Sánchez y convoca a las bases para que decidan si quieren o no un Gobierno de coalición.

15 de julio

Sánchez da por rotas las negociaciones». Es el momento crítico del proceso. Sánchez tacha de «mascarada» la consulta en Podemos y da por rotas las negociaciones.

18 de julio

Iglesias, «único escollo». Cuando todo parece perdido, Sánchez dice que Iglesias es el «principal escollo» para un Gobierno de coalición porque exige ser vicepresidente. «Yo necesito un vicepresidente que defienda la democracia española», dice, cuestionando la lealtad constitucional de Iglesias.

19 de julio

Iglesias acepta el veto. Iglesias sorprende admitiendo su veto y emplaza a Sánchez a pactar un Gobierno de coalición a tres días de la sesión de la investidura. La maniobra sorprende a Sánchez, que acepta la negociación.

20 de julio

Ministerios «florero». Los equipos negociadores se reúnen, pero no hay acuerdo. El PSOE admite una vicepresidencia social para Unidas Podemos que ocuparía Irene Montero y tres ministerios. Pero Unidas Podemos tacha de carteras «florero» las que le ofrecen y rechaza la oferta.

25 de julio

Sánchez, derrotado. Sánchez rechaza la oferta in extremis de Iglesias de que se añada la cesión de las políticas activas de empleo y pierde la segunda votación de investidura. Unidas Podemos se abstiene.

1 de septiembre

La «tercera vía» Sánchez rechaza ya de pleno un Gobierno de coalición y habla de una «tercera vía» que sería un «acuerdo programático progresista». Dos días después, presenta un paquete de 370 medidas para negociar.

5-10 de septiembre

Negociación fracasada. Los negociadores se reúnen dos veces en seis días, pero no avanzan. Iglesias exige la coalición.

12 de septiembre

Coalición temporal. Iglesias lanza su última oferta. Una coalición a prueba durante un año. Sánchez la rechaza en diez minutos en una llamada telefónica.

16 de septiembre

Abstención condicionada. Rivera plantea la abstención de Cs y el PP con condiciones para Sánchez, pero el líder del PSOE rechaza la propuesta diciendo que ya cumple esos requisitos.