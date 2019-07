«No soy independentista, pero La Línea mejoraría siendo ciudad autónoma»

0

La Voz de Galicia ADRIANO FERREIRO M. L.

REDACCIÓN / LA VOZ 21/07/2019 05:00 h

Juan José Franco Rodríguez (La Línea, 1975) fue reelegido por mayoría absoluta como alcalde de La Línea de la Concepción por la formación La Línea 100x100 el pasado mayo. Entre sus propuestas estaba convertir el municipio en ciudad autónoma. De conseguirlo, sería la tercera, junto con Ceuta y Melilla. Ahora cuenta con un informe de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que le avala para presentar su plan ante el Gobierno de España.

-¿Cuándo y cómo surge este proyecto?

-Nuestro proyecto no es nuevo, ya viene de lejos. Hace tiempo que somos conscientes de lo peculiar de nuestra situación. Compartimos una frontera con Gibraltar que nos condiciona en gran medida. Hubo un alcalde, Luis Ramírez Galuzo, que en 1921 planteó la posibilidad de convertir la ciudad en una republiquita. Ahora hablamos de otras soluciones, como la ciudad autónoma.

-Y para demostrar que no era una idea peregrina acudió a la Complutense.

-Sí, decidimos dar un paso más y contactamos con el catedrático de Derecho Constitucional en la UCM, Antonio de Cabo, quien se ofreció a realizar un informe en el que avala la posibilidad jurídico-constitucional de convertir La Línea en ciudad autónoma.

-¿A qué conclusiones llega el informe?

-Se demuestra que lo que proponemos no es inviable. Hay un artículo de la Constitución, el 144, que nos permite encontrar una solución a los problemas de los linenses.

-¿A qué cuestiones se refiere?

-A problemas coyunturales a los que no se les ha dado solución desde las distintas Administraciones. Nos encontramos con unas altas cifras de paro, bajas tasas de estudios o, incluso, la esperanza de vida más baja de España.

-Además del narcotráfico…

-Sí, esta es otra de las cuestiones que más preocupan en esta ciudad. Anteriores alcaldes intentaron lanzar un plan integral para la zona, pero no se llegó a la raíz del asunto. No daban soluciones reales. Nuestra situación fronteriza agrava este problema. Hemos hablado incluso con asociaciones de Cambados, donde la población estuvo muy afectada por el contrabando de drogas.

-Y el «brexit», ¿les afecta?

-Afecta mucho y en todos los ámbitos. Hay una alta dependencia económica del peñón del Gibraltar, más de 10.000 linenses trabajan allí y no hay ningún plan de contingencia para dar solución. Cuando fue el referendo [sobre el brexit en el Reino Unido], la libra cayó un 15 %, imagínese cómo afecta eso a nuestra economía.

-¿Qué motivo concreto le lleva a querer ser una ciudad autónoma?

-Conseguir regular nuestro régimen fiscal para dar solución al cúmulo de problemas. De cumplirse la posibilidad de convertirnos en ciudad autónoma, podremos gestionar nuestros propios recursos. Pongo un ejemplo: Ceuta tiene 80.000 habitantes y recibe 300 millones de euros de presupuesto. Estepona, con nuestra misma población (62.000), percibe el doble que nosotros, 100 millones. Yo no quiero quitarle ni un solo céntimo a Ceuta o a Estepona, quiero nuestro propio presupuesto como ciudad autónoma.

-¿Considera que ese estatus es la mejor solución?

-Igual no es la mejor, igual es un desastre, pero es la solución que vamos a intentar. Si se nos presenta algo mejor, lo valoraremos. De momento tenemos el aval de la UCM con unos pasos a seguir, por ahí tiraremos.

-Entonces, ¿entiende que La Línea solo tiene solución a sus problemas siendo ciudad autónoma?

-No, no se trata de eso. A mí me da igual lo que seamos, mientras encontremos una solución. Como municipio, no funcionamos. Exigimos un trato diferente, nada más, que la Junta no nos ha otorgado. ¿No cree que si en un pueblo de Galicia, más de 10.000 personas fueran a trabajar a Portugal, habría que crear una regulación específica? El presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, se comprometió a visitar La Línea cada tres meses para encontrar una solución. Y ya me debe dos visitas.

-¿Cree que será un proceso fácil?

-No va a ser fácil ni tampoco rápido. Si dijera eso, estaría engañando a los vecinos. De momento, solo hay un dictamen que nos dice que nuestro proyecto es legal. Ahora hay que trabajar.

-¿Hay un trasfondo independentista en su petición? ¿Qué opina de que le llamen el Puigdemont del sur?

-Ya no saben que inventar, aquí no somos independentistas. Fíjese usted, yo tengo la bandera de España más grande de la provincia colocada en una rotonda, y muy orgulloso que estoy de ser español.

«Queremos hacer un referendo, no romper la Constitución»

El alcalde de La Línea lleva años realizando gestiones encaminadas a lograr que su municipio tenga rango de ciudad autónoma como Ceuta y Melilla. «Hablé con Zapatero, con la expresidenta de la Junta; hablé con sindicatos de ambos lados de la frontera, con el Comité Europeo de Regiones… Creo que solo me falta hablar con el presidente de la Xunta», asegura con ironía.

-¿Es partidario de realizar una consulta en el municipio?

-El referendo fue una promesa electoral y queremos cumplirla. Vamos a hacer partícipe de este proceso a todo el vecindario.

-Pero... la consulta podría volverse en su contra.

-Sí, sin duda supone un importante escollo ya que en este municipio tenemos resultados históricos de muy baja participación. En las últimas elecciones alcanzamos un resultado alto, con un 52 %. Vamos a hacer una campaña fuerte para facilitarlo.

-La Diputación de Cádiz perdería uno de los municipios más importantes de la provincia, ¿cree que se opondría?

-Confío en que no lo hará. No hay motivos para impedirlo, seguiremos siendo parte de la provincia. Cádiz contará con 43 municipios y una ciudad autónoma.

-¿Cómo considera que responderá la oposición?

-La oposición está claro que se hartará de hacer campaña en contra, pero no tienen una alternativa. Nosotros tenemos una receta, ellos no. Si me proponen algo bueno, podemos hablarlo, no voy a negar la receta de nadie.

-Y por parte de Pedro Sánchez, ¿cree que pondrá dificultades?

-Todavía no tuve ocasión de hablar con él. Vamos a esperar a que se asiente el Gobierno y a partir de ahí mantendremos reuniones para ver cómo podemos avanzar conjuntamente. En ningún momento quiero que sea un proceso complicado, insisto. No quiero romper la Constitución ni hacer nada ilegal. Está permitido y así lo recoge el informe de la Complutense. Tenemos además el compromiso del PSOE en la Diputación de Cádiz, dispuesto a mediar en este asunto.