Las confluencias sacuden a Podemos

Redacción / la voz 20/07/2019 05:00 h

El partido de Pablo Iglesias que llegó a la política española para superar al PSOE no solo no lo logró sino que está sufriendo la típica crisis de un partido viejo en el que algunos ya abandonaron el barco mientras otros maniobran para pasar al bote salvavidas. Es lo que está sucediendo en el Senado. Adelante Andalucía y En Comú Podem, ambas confluencias de Unidas Podemos, se unirán en el Senado a Compromís, Més per Mallorca y Más Madrid para formar grupo parlamentario propio en la Cámara Alta dándole la espalda a la formación de Pablo Iglesias hasta tal punto que la agrupación llevará el nombre Grupo de Izquierda Confederal.

Y es que en elecciones generales Unidas Podemos no obtuvo ningún senador. El grupo se vio reducido a varios representantes autonómicos, pese a que en la legislatura anterior contaba con 20 senadores.

El portavoz de Compromís en la Cámara Alta, Carles Mulet, ha justificado esta alianza en base a que son fuerzas progresistas de implantación autonómica.

Así, Esperanza Gómez, de Adelante; el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal; Sara Vilà de En Comú Podem (el partido de Ada Colau) y Fernández Rubiño, de Más Madrid, la formación que encabeza Íñigo Errejón, junto a Carles Mulet integrarán este grupo, al que estaría pendiente de unirse el senador por designación autonómica por En Marea, José Manuel Sande. Por su parte, Adelante Andalucía integra a Podemos Andalucía, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista.

Mulet ha explicado que la configuración del Senado solo les dejaba como opción la creación de este grupo para no tener que verse «abocados a compartir espacio, tiempo, y recursos en el Mixto con los grupos de derecha o extrema derecha».

En esta línea, ha subrayado que la creación de este grupo propio para todas las izquierdas territoriales «será sin duda un punto de inflexión para visibilizar la propia pluralidad del Estado y de la izquierda». «Compartimos con estas fuerzas una gran implantación en los respectivos territorios, unos objetivos para la transformación social, ecológica y territorial del Estado», ha remachado. Y ha destacado que esto les ayudará a dar voz a estos territorios, según informa Europa Press

El portavoz de Compromís ocupará en primer lugar la portavocía del grupo, que será rotatoria entre sus integrantes, que de momento son cinco y una socialista prestada para que pudieran formarlo, como exige el Reglamento de la Cámara para que un grupo pueda mantenerse una vez constituido inicialmente con diez. Mulet ha señalado a Europa Press que si finalmente En Marea entrar a formar parte del nuevo grupo, no será necesario que el PSOE les preste a un senador.

Para los Comuns, este grupo responde a la intención de «poder trabajar toda la izquierda alternativa junta», y desmienten que tenga que ver con el conflicto entre Iglesias y Errejón, aunque no todos coinciden en esta percepción.

La senadora de Adelante, Esperanza Gómez, ha apuntado que participar en el Grupo Confederal permitirá a la confluencia defender los intereses de Andalucía, y Más Madrid señala que el nuevo grupo integra a fuerzas de «perfil ideológico progresista» que comparten «la defensa de la autonomía política de sus territorios».