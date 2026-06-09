¿Has hecho la selectividad y te has visto perjudicado por los errores de alguno de los exámenes?

Arranque de la selectividad en Lugo LAURA LEIRAS

Los fallos en los enunciados de varios ejercicios en las pruebas de selectividad de Debuxo Técnico, Historia de España y Tecnoloxía, además de erratas en los de Historia del Arte y Física, han despertado la indignación de alumnos, padres y profesores. Hubo peticiones de dimisión para los responsables de las pruebas; también de justicia para los afectados.

Tras el revuelo causado, la CIUG detallaba este lunes los criterios de corrección para la prueba de Historia de España, pero no los del examen de Debuxo Técnico. Y mientras, los estudiantes esperan con incertidumbre las calificaciones de los exámenes sin saber cómo se tendrán en cuenta estas incidencias.

Queremos conocer tu experiencia. ¿Has hecho la selectividad? ¿Te has visto afectado por los errores en alguna de estas pruebas? Cuéntanos tu caso.

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