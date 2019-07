El llanto del exministro Màxim Huerta en su regreso a la televisión

0

08/07/2019 16:37 h

A partir de hoy. Un nuevo reto para Máxim Huerta arrancaba esta misma mañana en TVE. El que fuera ministro del PSOE, durante tan solo siete días, iniciaba su primer proyecto en la televisión desde su dimisión tras el escándalo de su condena por fraude fiscal en 2017. Y es que había defraudado a Hacienda 218.322 euros con una sociedad que montó cuando trabajaba como presentador en el programa de Ana Rosa Quintana.

«En el último año me han llamado de todo, el de la tele, el ex, el de Ana Rosa, el breve... Han sido tiempos convulsos, mucho, y tal vez por eso he querido recuperar la O de Máximo, el de mi padre. Volver a las cosas que te gustan es bueno. Es como llegar a casa y esta quiero que sea su casa. Bienvenidos». Nervioso, y con estas afirmaciones, abría su nueva época.

Màxim Huerta dimite La Voz de Galicia LA VOZ

Sin esconderse, ha instado a sus colaboradores a preguntarle acerca de su corta etapa de Ministro junto a Pedro Sánchez. Una etapa sobre la que aseguró no arrepentirse, y haberlo pasado mal: «Lo pasé peor porque yo soy muy emocional, y por eso he hecho referencia a mi madre. Ella lo pasó peor. Hubo muchas y diferentes varas de medir, y las del Periodismo son más ingratas».

«Formaba parte de mi pasado». Así respondía Huerta a Ana García-Siñeriz. Y es que la colaboradora ha querido saber cómo no pudo llegar a comunicarle al líder del PSOE su pago a Hacienda. Repitiendo su discurso, alegó que «la vida va avanzando, y ya estaba pagado y amortizado hace tanto tiempo. Ya era una herida cicatrizada».

Con la voz temblorosa, y visiblemente emocionado, afirmaba que su mejor momento fue cuando, con la herencia de su padre, «quedaban cuatro euros, y con esos pagué el taxi para que mi madre viniera a verme».

A pesar de todo, declaró no estar arrepentido por su experiencia: «Es tu vida. Es tu recorrido».