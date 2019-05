Rajoy suspende sus actos en Galicia tras la muerte de Rubalcaba

0

10/05/2019

La muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba ha llevado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a suspender sus actos en Galicia. El pontevedrés fue uno de los últimos adversarios políticos del socialista, y a quien ganó en las generales del año 2011, y coincidieron durante más de veinte años como primeras figuras en la vida pública española. El PPdeG contaba con él para un mitin-cena esta noche en Ourense, y mañana sábado en Lugo. No habrá ninguno de esos dos eventos porque Rajoy tiene previsto asistir en Madrid a los actos de homenaje a Rubalcaba.

La presencia de Rajoy no será anecdótica en esta campaña de las municipales. Forma parte de la estrategia del PP de mostrar un discurso más centrado. El ahora registrador de la propiedad recupera protagonismo en detrimento de otro expresidente popular, José María Aznar. Este, que se había volcado en la campaña de las generales, no participará en ningún acto de apoyo a los candidatos populares a las alcaldías por encontrarse en el extranjero, según ha precisado el partido. El PP busca recuperar una imagen de moderación y Rajoy se prestó a ello este viernes con su participación en un mitin en Zamora, antes de conocer la muerte del exvicepresidente socialista. Desde esa ciudad defendió que el PP «siempre ha estado en el mismo sitio» al tiempo que insistió en que ahora el Partido Popular «está en el futuro» y toca trabajar «desde la moderación, la solvencia, la sensatez y el sentido común» por mejorar los resultados.

Los populares, dijo, van a trabajar «desde la moderación, la solvencia, la sensatez y el sentido común» para presentar «una buena propuesta» y recuperar la confianza de los ciudadanos y aunque él ya no está en la carrera política participará en algunos actos porque, insistió, no es una persona a la que no le importe lo que pasa en su país y su partido. El PP «es una gran fuerza política, el mayor partido en España». y recordó que es un partido que ha gobernado «en las circunstancias más difíciles», como en 1996 y en el 2011, «con unas crisis económicas importantes» aunque entonces «las cosas se hicieron razonablemente bien».