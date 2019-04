Votar con el nombre caducado

0

La Voz de Galicia L. Penide

Pontevedra / La Voz 26/04/2019 05:00 h

Meses atrás, María Montserrat cumplió su deseo de cambiarse el nombre a Victoria sin imaginar que esta decisión le condicionaría el poder votar en estas elecciones generales. «Es un proceso largo y nada fácil, hasta que en diciembre estaba todo cambiado, en la policía, en la Seguridad Social, en Hacienda... Hay que actualizar datos en cincuenta mil administraciones».

Descubrió que, aunque con domicilio en Pontevedra, seguía empadronada en Viveiro, por lo que optó por solicitar el voto por correo empleando para ello su identidad recién adquirida. Para su sorpresa, Correos le respondió remitiendo todo a nombre de Montserrat. «No es normal que solicite algo a nombre de Victoria y venga el aviso al de Montserrat», fue lo primero que pensó, pero, posteriormente, descubrió que en Correos, por protección de datos, no le podían facilitar la documentación para poder ejercer su derecho.

Comenzó entonces un peregrinaje por Administraciones y organismos tratando de hallar una solución a un problema que, considera, que es consecuencia de que «el INE y el censo electoral no tienen datos actualizados porque no los cruza con otros organismos, como la policía». Y es que, como descubrió posteriormente, «aunque hubiera querido ir a urna, no hubiera podido votar».

Finalmente, Victoria tuvo que usar un DNI y un pasaporte antiguos para resolver la situación.