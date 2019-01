IU debilita aún más a Pablo Iglesias al mostrar «sintonía» con Íñigo Errejón

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

MAdrid / La Voz 30/01/2019 05:00 h

El laberinto político de Podemos se complica cada día. Ante la trascendental reunión del consejo ciudadano estatal convocado para este miércoles por el secretario general, Pablo Iglesias, tras la decisión del ex número dos Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones bajo el paraguas de la plataforma Más Madrid, impulsada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, el pulso político se mantiene, sin que sea posible augurar por ahora si se consumará el cisma o si la dirección del partido morado dará marcha atrás en su intención de presentar una lista alternativa. La estrategia de Iglesias pasa ahora una vez más por recurrir a las bases planteando en el consejo ciudadano una consulta para que sean los inscritos los que decidan si aprueban o no una lista de unidad. La posición inicial de firmeza contra Errejón mostrada por Iglesias estaba ya muy debilitada por las presiones de la mayoría de los barones territoriales, contrarios a una escisión. Pero a ese golpe a la autoridad del secretario general se unió ayer el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que pese a mostrarse crítico con Errejón, apostó claramente por formar una candidatura unitaria que incluya al ex número dos de Podemos y añadió que el nombre de la lista en la comunidad «es lo de menos».

Representantes de IU y de Más Madrid mantuvieron el miércoles una reunión y, a la salida del encuentro, mostraron su «sintonía» en la «necesidad de una candidatura única con todos los actores de la izquierda madrileña» en las próximas elecciones autonómicas. Al margen de la decisión que tome este miércoles el máximo órgano de dirección de Podemos, IU y Más Madrid celebrarán otro encuentro esta misma semana para tratar de acercar posturas. Ese posicionamiento del partido de Garzón debilita aún más la marca Podemos de cara a una posible solución al conflicto.

«Unidos Podemos no es viable»

«Unidos Podemos no es una marca viable para la Comunidad de Madrid», señaló el responsable de relaciones políticas de IU Madrid, Álvaro Aguilera. Podemos ya había renunciado a presentarse con su nombre a las municipales para no competir con Carmena, a pesar de no compartir su exigencia de tener el control absoluto de las listas sin tener en cuenta las primarias celebradas en la formación de Iglesias.

IU pretende erigirse ahora en árbitro de la situación para llegar a una fórmula de «desbloqueo». Ayer, esta formación emitió un comunicado en el que expresa su «respeto a la autonomía de todos los actores» en la futura conformación de esa candidatura única que defiende. Y también se encuentra en la misma línea el partido ecologista Equo, que ha mantenido conversaciones con IU para avanzar en la unidad superando las dificultades creadas por el movimiento de Errejón.

Pero, por el momento, la incertidumbre es tal que ni siquiera está claro si Iglesias, que se encuentra de baja por paternidad, acudirá o no la reunión del consejo ciudadanode hoy. La portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, no aclaró si Iglesias podría participar en esa cita, aunque sea de forma telemática. Y tampoco el ex número dos del partido ha desvelado por ahora si está dispuesto a acudir a un cónclave político del que, dado que no ha sido expulsado ni sancionado todavía por su decisión, tiene derecho a formar parte.