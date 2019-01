Iglesias carga contra Errejón, pero dice que no es un «traidor» y pide negociar con él

0

30/01/2019

Ni Pablo Iglesias ni Íñigo Errejón asistieron al consejo ciudadano de Podemos en el que se debatió la crisis interna provocada por la alianza electoral de este último con Manuela Carmena. Pero el secretario general del partido trató de condicionar el debate exponiendo su posición en una publicación en las redes sociales poco antes del inicio de la reunión del máximo órgano de gobierno del partido entre asambleas. En su escrito, Iglesias carga tanto contra Errejón, al que acusa de haber tomado decisiones en secreto y al margen de Podemos, como contra Carmena, de quien dice que «ya no es lo que fue». No obstante, da marcha atrás en su posición inicial y aboga ahora por negociar con ambos. «Íñigo no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos», argumenta.

Pablo Iglesias reconoce la «indignación natural y lógica» que le ha provocado la «falta de respeto» a los «espacios políticos» de la formación por parte de Errejón. Pero considera que se debe afrontar la situación con «madurez y responsabilidad» y por ello plantea ser «generosos y responsables tratando de construir una confluencia lo más amplia posible» con Más Madrid.