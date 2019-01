Diego Gago: «Nosotros no nos hemos movido ni un ápice, ni en Galicia ni en España»

0

La Voz de Galicia Fran Balado

madrid / la voz 20/01/2019 19:39 h

El presidente de Nuevas Generaciones, Diego Gago (Vigo, 1987), atiende a La Voz tras posar para un sinfín de fotos con jóvenes afiliados de su partido. Ocupa el cargo que en su día ostentó Pablo Casado, que este fin de semana lideró su primera convención nacional como presidente del Partido Popular.

-¿Qué valoración hace de este cónclave?

-Había muchas esperanzas, ya no solo por los afiliados, sino que había muchas ganas de escuchar a gente de la sociedad civil y, sobre todo, el discurso del presidente. Hemos respondido a las expectativas. Hoy se ha demostrado que esto es un punto y seguido de un proyecto que nos va a llevar a Moncloa.

-¿Se ha logrado ese ansiado rearme ideológico?

-Más que rearmarnos, lo que hicimos fue reafirmarnos. Si en algún momento algunos españoles podían entender que teníamos que ser más claros diciendo lo mismo, creo que lo hemos conseguido.

-Me sorprendió el grandísimo aplauso que se llevó Rajoy.

-Se lo merece. A Rajoy le ha tocado lidiar con la mayor crisis que se recuerda. Los mayores reconocimientos llegan cuando uno ya no está al frente de las responsabilidades. Creo que los aplausos son merecidos y me alegro por ello.

-¿Qué tiene de nuevo el PP con la llegada de Pablo Casado?

-Lo primero, frescura. Siempre que hay una renovación se insuflan nuevas formas de comunicar. Es un discurso actualizado y demandado para el momento en el que estamos. Este discurso y esta claridad de proyecto de país nos lo presentó cuando fueron las elecciones a ganar el congreso del partido en julio, y por eso salió ganador con cierta holgura, porque ha convencido a la mayoría de los afiliados, que quieren lo mejor para el partido, y también para el país.

-¿Qué destacaría del nuevo presidente del PP?

-Sobre todo su claridad de discurso. Él tiene claro cuáles son los ejes que hacen falta poner en marcha en nuestro país para afrontar los retos del futuro.

-Hay críticas internas que alertan sobre la derechización.

-Si no hubiese distintas sensibilidades, deberíamos preocuparnos, porque seríamos un partido que solo llega a un pequeño porcentaje de españoles. Como somos un partido que abarca desde el centro a la derecha, pues es bueno que cada uno dé su opinión.

-¿No es posible que sea una estrategia para frenar a Vox?

-Hay parte de activos políticos en Vox que han formado parte de nuestro partido y que ahora pretenden ir de innovadores en la defensa de cuestiones básicas que llevamos 40 años defendiendo. Lo que pasa es que esos mismos partidos también defienden otras cosas que nosotros nunca vamos a defender. Nosotros nunca nos hemos salido de donde siempre hemos estado, otra cosa es la forma de comunicarlo.

-¿Frenarán a Vox en Galicia?

-Creo que sí, no tiene por qué cambiar ahora. Nosotros no nos hemos movido ni un ápice, ni en Galicia ni en España. Por lo tanto, con un presidente que ha cosechado tres mayorías absolutas continuadas, y además en una época de cierta dificultad, significa que vamos en el camino acertado. Por ello no nos debe preocupar la existencia de nuevos partidos. Sean por la izquierda o por la derecha.