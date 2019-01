Interior inscribe el partido de Puigdemont bajo el nombre de Crida Nacional per la República

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

REDACCIÓN 17/01/2019 12:32 h

El Ministerio del Interior ha inscrito en el Registro de Partidos Políticos al partido del expresidente catalán Carles Puigdemont bajo el nombre de Crida Nacional per la República, según informaron a Europa Press fuentes del citado departamento ministerial. Las siglas del nuevo partido serán CNxR. El movimiento creado por el expresidente catalán huido en Waterloo, Carles Puigdemont, llamado Crida Nacional per la República (Llamamiento Nacional por la República), realizó la solicitud de inscripción como partido político en el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska antes de mediados del año pasado.

Entre los promotores de este partido ante Interior no figura el expresidente catalán Carles Puigdemont, sí lo hace el delegado del Gobierno catalán en Madrid, Ferran Mascarell, quien perteneció al PSC hasta 2010 y después fue consejero de Cultura del Gobierno de Artur Mas como independiente. No obstante, el movimiento Crida per la República, está impulsado por Carles Puigdemont, por el presidente catalán Joaquím Torra y por el diputado de JxCat Jordi Sánchez, entre otros. Celebró su convención constituyente el pasado 27 de octubre, por ser una fecha simbólica para el independentismo, ya que fue el primer aniversario desde que el Parlamento de Cataluña declaró la república catalana, lo que motivó la aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 para intervenir la autonomía.