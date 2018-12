El rechazo a la independencia aumenta en el País Vasco, según el Euskobarómetro

La Voz de Galicia

21/12/2018 05:00 h

El no a la independencia (con un 39 %) ganaría frente al sí (31 %) en un hipotético referendo sobre la independencia del País Vasco, con un 15 % de abstención y un 13 % que no se pronuncia. Este es uno de los datos del Euskobarómetro, el sondeo que realiza desde 1995 la Universidad del País Vasco y que presentado el jueves en Bilbao. Hace cuatro años había un empate técnico entre el sí y el no, de manera que desde entonces los contrarios han ido ganando posiciones. No obstante, el no ha bajado respecto a hace un año, con un retroceso interanual de ocho puntos hacia la abstención, un hecho que se interpreta en el hecho de que hace un año el desafío secesionista estaba en pleno auge y por eso había más sensibilidad y subió a máximos el no a la independencia. «La sociedad vasca considera que el proceso catalán está muy lejos, y cuanto más lejos mejor», afirmó el director del estudio demoscópico, el catedrático de Sociología Francisco Llera.

Salida de la UE

El rechazo a la independencia se reforzaría en caso de que esta supusiese una salida de la UE, una pérdida de posiciones en el mercado español o que Navarra o Álava se quedaran fuera. En estos los casos, el sí se reduciría al 26 %, 23 %, 18 % y 14 %, respectivamente. Pero no es un asunto que apasione a los vascos: su principal preocupación es el empleo, y el debate sobre la reforma del autogobierno que desde hace años se da en la ponencia del Parlamento Vasco no interesa al 74 % de los vascos, ni siquiera a los nacionalistas, según este estudio demoscópico.