La fractura en el secesionismo queda en evidencia con el consejo de la república

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia salvador arrollo

bruselas / colpisa 23/10/2018 05:00 h

La cumbre que el soberanismo catalán celebró este lunes en Waterloo solo dejó un anunció concreto: el llamamiento a participar en una reunión el próximo día 30 en Barcelona de la que saldría la carta fundacional del llamado consejo de la república. El independentismo, que ya presenta fisuras evidentes -la CUP no acudió a esta cita por considerarla electoralista-, da así otra patada hacia delante desde Bélgica, país en el que residen desde hace meses varios miembros del anterior Gobierno catalán huidos de la Justicia española. Se trata de uno de los instrumentos «imprescindibles» para caminar hacia ese escenario de independencia, defienden sus promotores. El consejo es uno de los compromisos que se incluyeron en el acuerdo de Junts per Catalunya y ERC que hizo posible la investidura de Quim Torra. Pero lo que pretendía ser el órgano impulsor del proceso independentista nacerá sin la fuerza prevista al haberse desmarcado la CUP, aunque Torra dijo que confía en convencerlos para sumarlos al proyecto.

«Hablamos de una de las vías de acción importantes de la república», aseguró el propio Torra al acabar un encuentro que arrancó pasadas las diez y media de la mañana en un hotel de la pequeña localidad valona de Waterloo y que duró cerca de cuatro horas. «Ha sido una reunión muy fructífera», subrayó. Más allá de que será el exconsejero Toni Comín, también huido de la Justicia, el que se encargará de dirigir ese nuevo órgano y de que el acto tendrá lugar en el salón Sant Jordi del palacio de la Generalitat, sede de la presidencia del Gobierno catalán, no se aportaron más detalles. «Su cometido será el de coordinar a las instituciones y a la sociedad civil; tendrá unas fases que se explicarán en su momento», añadió.

La reunión, presidida por Carles Puigdemont y Torra, se celebró en el hotel Côté Vert, cercano a la residencia del expresidente catalán en Waterloo. En esta ocasión el encuentro de ambos no tuvo lugar en la conocida como casa de la república, aunque en un primer momento ese había sido el lugar elegido para esta cumbre independentista que quedó diluida tras la negativa a asistir de miembros de la CUP.

Asistentes

Asistieron, por parte de ERC, Sergi Sabrià, líder de su grupo en el Parlamento catalán, y Toni Comín. También estuvo la consejera de Presidencia, Elsa Artadi. Por Junts per Catalunya, la representación corrió a cargo de Josep Costa, Albert Batet, Miriam Nogueras y Eduard Pujol. Además hubo portavoces de las entidades soberanistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Otros asistentes fueron la delegada del Gobierno catalán en Bruselas, Meritxell Serret, y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, David Saldoni.

Puigdemont planteó que en ese encuentro no se había hecho referencia a si se dará o no cobertura al proyecto presupuestario de PSOE y Podemos y pasó de largo sobre las fracturas del movimiento soberanista. «Cero crispaciones y de hecho ha habido mucha productividad», se subrayó respecto a esto último. Sobre la conversación telefónica que mantuvo el pasado fin de semana con Pablo Iglesias, insistió en que fue «positiva» y que abordaron «el análisis de la situación política en general. Coincidimos en algunas cosas y que tristemente no se dan las condiciones para un diálogo (con el Gobierno de Pedro Sánchez) normalizado».

Torra, el más rico del Gobierno catalán, declara patrimonio por 710.000 euros

El Gobierno de la Generalitat ha hecho público el patrimonio de los miembros que lo conforman y de sus altos cargos cinco meses después de que Quim Torra fuese investido presidente, pese a que la ley de incompatibilidades establece que se hará a los tres meses de tomar posesión.

Torra es el cargo que más patrimonio posee, 710.505 euros. Se corresponden con cinco viviendas y una finca rústica (455.505), y 255.000 en cuentas bancarias, planes de pensiones y participaciones en una editorial. La consejera de Empresa, Àngels Chacon, es la que menos declara tener: 5.000 euros. La responsable de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elsa Artadi, afirma disponer de 65.000 euros entre cuentas y depósitos. Por su parte, el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, y candidato a la alcaldía de Barcelona por ERC, posee 148.768 euros, de los que más de 81.000 están en bienes inmuebles. Cerca de los 700.000 euros declarados por Torra está el director de TV3, Vicent Sanchis, quien dice tener más de 653.000 euros

El pasado febrero se conoció la declaración de bienes que exige el Parlamento catalán. Su presidente, Roger Torrent, de 38 años, acumula 140.000 euros entre cuentas corrientes y otros depósitos bancarios. Carlos Puigdemont aseguró tener solo 10.885 euros en depósitos.