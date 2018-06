El PP no descarta enmendar en el Senado la inversión pactada con el PNV en los Presupuestos

«Vamos a facilitar que el Gobierno de Sánchez dure hasta el final de la legislatura», garantiza el portavoz del PNV en el Congreso

Estabilidad. Esta es la palabra que más repite Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, para explicar el giro dado por su partido, que en un soplo pasó de apuntalar el Gobierno de Rajoy a despeñarlo. Esteban afirma que mantener al Ejecutivo del PP, tras la sentencia de la trama Gürtel y la moción de censura, abocaba al Estado a un callejón sin salida.

-¿Cómo se puede justificar este giro?

-Han sido unos días complicados y la decisión ha sido muy difícil, pero ocurrió un hecho, la sentencia demoledora del caso Gürtel, que salió justo el día después de la aprobación de los presupuestos. Acto seguido, se presentó una moción de censura por parte del PSOE, generando una situación inédita y que no se podía ignorar. El PP no fue consciente de la repercusión social de la sentencia. Por si fuera poco, Ciudadanos anunció que retiraba su apoyo al Gobierno y pedía elecciones, de manera que la estabilidad no estaba asegurada. Tomamos la decisión tras sopesar todos estos hechos.

