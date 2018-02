Ifema se disculpa con los galeristas de ARCO por pedir retirar «Presos políticos»

0

La Voz de Galicia Agencias

22/02/2018 16:53 h

El presidente de Ifema, Clemente González Soler, se ha disculpado con los galeristas de ARCO por pedir ayer la retirada de la obra «Presos políticos en la España contemporánea», de Santiago Sierra, y ha asegurado que no pretendía «ejercer ninguna censura a la creación».

Además, en esta rectificación consensuada por todas las instituciones que forman Ifema (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, Cámara de Comercio y Fundación Montemadrid) añade que han comprendido que en el futuro deben «evitar» «cualquier circunstancia de esta naturaleza».

La decisión de si la obra de Sierra vuelve a exponerse o no en ARCO depende ahora de la galerista Helga de Alvear, según ha explicado el coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, en declaraciones a los medios.

Pieza comprada por un socio de Roures

Tatxo Benet, socio de Mediapro, ha comprado la pieza y hoy la ofrece gratuitamente a «cualquier museo o galería de arte de toda España» que la quiera exponer al parecerle «intolerable» que haya sido retirada de la feria de arte madrileña. En declaraciones a RAC 1, Benet ha señalado que «cuando se produce una censura como ésta el primer afectado es el artista, pero en segundo lugar es la ciudadanía que no la puede ver», por lo que considera que es su «obligación» ceder la obra para que pueda ser vista. Ha aclarado además que compró la obra antes de que la junta rectora de IFEMA decidiera retirarla y que cuando conoció la noticia le pareció sorprendente.

Reacciones políticas

Desde el ámbito político no dejan de producirse reacciones. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha acudido hoy a la inauguración oficial de ARCO como gesto para expresas su «disconformidad» con la medida tomada ayer. Según han informado fuentes municipales, la regidora defiende la «libertad de creación» y que no se puede enviar «el mensaje hacia fuera de que si un artista viene con su obra a la ciudad le puede ocurrír esto».

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha recalcado hoy que el Gobierno no ha tenido «absolutamente nada que ver» en la decisión de retirar de un estand de ARCO la obra de Santiago Sierra y ha considerado que «si querían evitar la polémica han provocado lo contrario».

También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera un «error» la retirada de la obra porque «el arte es provocación». Argumenta además que «la polémica» que suscita «perjudica» la «visibilidad» del resto de piezas. «Yo nunca lo habría hecho», ha dicho el líder de Ciudadanos, quien ha señalado que aunque la retirada «se ha vestido de acuerdo formal entre las partes» parece llevar detrás «alguna recomendación política». Ha considerado, además, que la consecuencia de esta retirada es que se ha dado a conocer una obra de la que no se sabría de otro modo.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha protestado esta mañana colocándose una mordaza en la boca frente a la pared donde estaba situada la obra.Ataviada con una camiseta blanca en la que reza la frase «no somos delito» y un trozo de tela azul alrededor de su boca, la portavoz ha querido así mostrar su disconformidad con la retirada de la obra de Santiago Sierra de la feria y que fue solicitada ayer por Ifema.