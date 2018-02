Polémica tras retirada de ARCO de la obra que retrataba a Junqueras y los Jordis como «presos políticos»

0

La Voz de Galicia Agencias

Madrid 21/02/2018 13:56 h

Apenas ha abierto sus puertas y ya ha saltado la polémica en ARCOmadrid: poco antes de inaugurar su 37 edición, la galería Helga de Alvear retiró a petición de los organizadores una obra de Santiago Sierra que identificaba a Junqueras y los Jordis como presos políticos.

La galerista Helga de Alvear ha explicado que la petición ha venido del presidente de IFEMA, Clemente González Soler, que no le ha dado motivos políticos. «Supongo que alguien no quiere tener jaleo con Cataluña», ha acertado ha comentar la galerista, una de las fundadoras de ARCO, tras la insistencia de la prensa.

Ante la petición, ha accedido: «El galerista eres tú, si lo quieres descolgar, descuélgalo. Le he dicho», ha añadido para explicar que la retirada ha sido responsabilidad de IFEMA y que se ha producido a primera hora de la mañana.

En su opinión, no es un acto de censura, sino que es una obra que no les ha gustado. «Si tú haces algo en tu casa, eres el que manda», ha recalcado, para reconocer que es la primera vez que le pasa algo así. A su juicio, si la prensa no hubiera montado este «cacao», habría pasado «desapercibida».

El autor considera que es «censura»

Santiago Sierra, que rechazó en 2010 el Premio Nacional de Artes Plásticas aduciendo que él era «un artista serio», considera en una nota remitida a EFE que la retirada es «censura», «daña seriamente la imagen de esta feria internacional y del propio estado español», y es «una falta de respeto» hacia la galerista.

«Actos de este tipo dan sentido y razón a una pieza como ésta, que precisamente denunciaba el clima de persecución que estamos sufriendo los trabajadores culturales en los últimos tiempos», concluye su comunicado.

La institución ferial Ifema, en cuyos pabellones 7 Y 9 se desarrolla desde hoy ARCO, explica en un comunicado que, «desde el máximo respeto a la libertad de expresión», la «polémica» que «ha provocado en los medios de comunicación la exhibición de estas piezas, está perjudicando la visibilidad del conjunto de los contenidos que reúne ARCOmadrid 2018».

«Por tanto -añaden-, es su responsabilidad, como organizadora, tratar de alejar de su desarrollo los discursos que desvíen la atención del conjunto de la feria».

La serie de 24 fotografías de Santiago Sierra, titulada «Presos Políticos en la España Contemporánea» y valorada en 80.000 euros, consiste en las imágenes, pixeladas, de «reconocidos encarcelados» como Oriol Junqueras, los jóvenes encarcelados acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) o activistas del 15M.

En las imágenes solo se ve la cara pixelada de los protagonistas aunque se les puede poner nombre gracias a los textos que acompañan a cada uno de los retratos.

El ayuntamiento de Madrid ha pedido una rectificación a Ifema y asegura que «no comparte» la decisión de la retirada de la obra.

Mientras, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardá, denuncia «hipocresía» y «un ejercicio de censura» sobre el que espera que el Ayuntamiento de Madrid se pronuncie. «Bienvenidos a Turquía», ha enfatizado.

«Es una vergüenza que tengamos que presenciar un ejercicio de hipocresía tan superlativo», ha manifestado Tardà en los pasillos del Congreso, incidiendo en que, en caso de duda, debe prevalecer «siempre» la libertad de expresión, también en el arte contemporáneo, «un arte que rompe y abre nuevos senderos en el mundo artístico».

«Es una vergüenza que exista en ARCO censura», ha insistido el independentista catalán, quien espera que «en las próximas horas» se «corrija esta decisión» y así evitar que «se les caiga la cara de vergüenza».