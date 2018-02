Rajoy advierte de que el debate sobre las lenguas «atenta contra el progreso»

0

La Voz de Galicia EFE

17/02/2018 14:16 h

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que el debate sobre las lenguas y su uso en la enseñanza «atenta contra el progreso» y supone «situarse en el peor pasado».

Rajoy ha entrado así en la polémica que se vive estos días -en los que el Gobierno se plantea garantizar en Cataluña la elección del castellano como lengua vehicular- aunque sin hablar específicamente del catalán o de otra lengua cooficial, durante su intervención en una convención sobre pymes y autónomos organizada por el PP en Elche.

«Es verdaderamente increíble» que se esté dando dicho debate, «imponiendo a la gente lo que no quiere que se le imponga».

Y antes de repasar las medidas para promover la digitalización en la economía y la enseñanza, Rajoy ha lamentado que se plantee este debate sobre las lenguas «en lugar de pensar en dedicar los recursos de la educación a la revolución digital que se está produciendo en todo el mundo».

«Esta es la verdadera política de educación hoy», ha dicho Rajoy refiriéndose a la digitalización, aunque sin olvidar que también, ha señalado, hay que «enseñar en valores y conocimientos». «Pero la clave hoy está aquí», ha concluido volviendo a la revolución digital.

ERC

La diputada de ERC en el Congreso Ester Capella ha asegurado que «no hay un marco legal» que permita que el Gobierno siga adelante con su propuesta de incluir el castellano como lengua vehicular en el sistema público de enseñanza en Cataluña.

La diputada ha hecho estas declaraciones durante un acto de ERC en Sant Adrià de Besòs, donde la formación republicana ha conmemorado a los más de 1.700 fusilados en el Camp de la Bota durante el franquismo.

Capella ha calificado la propuesta del Gobierno para hacer el castellano lengua vehicular como «un nuevo ataque a los derechos y libertades públicas de toda la ciudadanía».

«Es un ataque a la inmersión lingüística y a la escuela catalana, que es modelo de éxito y solvencia, porque los niños y niñas de la escuela en Cataluña salen hablando perfectamente tres idiomas o más, y si no comparen ustedes todos los informes de comunicación», ha asegurado la diputada de ERC.

Capella ha manifestado que el Gobierno no tiene las competencias para «vulnerar la ley del Parlament de Cataluña mediante un decreto-ley y en virtud de la aplicación del artículo 155» y ha añadido que desde el Gobierno aseguran que únicamente están estudiando la medida «pues ellos saben que la ley no se lo permite».

«Sorprende que aquellos que señalan que somos incumplidores de la ley sean los que en realidad incumplen la ley, pues anuncian que harán cosas que la ley no les permite hacer. Espero que el Gobierno de España no usurpe de nuevo las funciones y competencias que no le son propias y que por tanto dejen de hacer y decir tonterías», ha destacado Capella.