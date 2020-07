La debacle de Galicia en Común certifica el fin de las mareas

Martín Fernández Prado, número 3 del PP por A Coruña. Lugo (1966). Doctor en Arquitectura en Urbanismo. Es profesor de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de A Coruña. Master of Architecture in Urbanism de la Universidad de Harvard. Fue Director General de Urbanismo de la Xunta de Galicia (2003-2005). Fue teniente de alcalde de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura en el Ayuntamiento de A Coruña (2011-2015). Es concejal en la ciudad de A Coruña desde el 2011.Presidente de la Comisión de Urbanismo del PP de la ciudad de A Coruña del 2005 al 2011. Es presidente de la Comisión no permanente de Seguridad Vial.