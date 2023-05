La campaña en Pol: La estudiante de 21 años que planta cara a un histórico de las mayorías

La candidata popular a la alcaldía de Pol, Nicole Grueira, en una parada de su recorrido de campaña en Valonga REBECA FERNÁNDEZ

Nicole interrumpe su mañana entre apuntes para dedicarse a la campaña. «Teño exames nuns días». A sus 21 años, hace malabares para compaginar sus estudios de Ciencias Políticas en Santiago con ser la candidata del PP en Pol. «Mira as olleiras que teño», dice señalándose la cara. El recorrido casa por casa hace mella, pero «o importante é que os veciños saiban que hai outra forma de facer as cousas». Para Nicole Grueira esa forma es la de la «moderación e a humildade» que es lo que le falta, según ella, a su rival político, regidor de Pol desde hace 16 años, con tres mayorías absolutas y del que la separan casi 50 años: el socialista Lino Rodríguez. «Claro que me vexo no concello e como alcaldesa, pero sei a realidade». Lo dice mientras hace una parada en Valonga para charlar con dos vecinas que están en la puerta de casa. «A esta rapaza coñecémola de toda a vida», dicen divertidas. «A ver se acaba xa co alcalde».

La candidata popular y su equipo saben que los números no salen. En el 2019, el PP consiguió un concejal frente a los siete del PSOE. «Pero dinnos que é hora de que veña xente nova, que veña o futuro. Non vai estar este alcalde toda a vida no poder, non?». Si no gana, se siente preparada para su papel como oposición. «Imos dar caña porque isto hai que cambialo. Sempre me tirou o meu pobo, pero especialmente desde que vexo que vai a pique. É urxente atraer empresas e crear traballo. Parécenos de mala xestión que os veciños non teñan ben os servizos básicos, que non haxa alugueiros accesibles ou que gasten millóns nun campo de fútbol...». Nicole Grueira critica así uno de los grandes proyectos de Lino Rodríguez: una instalación que avanza en la construcción de sus gradas de más de 300 asientos, taquillas, cafetería y pista para otras disciplinas. «Hai cousas máis necesarias neste concello que ese campo. Só hai que mirar como están as pistas, cheas de fochancas».

Nicole Grueira, candidata á alcaldía de Pol aos 21 anos: «Nunca me sentín desprezada por ser unha rapaza nova» ANDRÉ S. ZAPATA

El otro protagonista de esta historia solo nos atiende por teléfono. Lino Rodríguez responde serio y deja bien claro que no tiene tiempo para vernos en persona. Prefiere una llamada para darnos las líneas maestras de su programa y remarcar que se siente muy orgulloso de su gestión. «Queremos levar auga á parroquia de Torneiros, xa temos 5.000 metros para vivendas sociais, mellorar o servicio á dependencia, a residencia, o tanatorio e esa extraordinaria área deportiva que estamos intentando rematar. Que hai fochancas? Pois si, imos ir pouco a pouco». Ambos tienen razón: las pistas de Pol están impracticables.

Como era de esperar, Lino conoce a su rival política. «Hai que aplaudirlle porque ten ganas e ten que vir xente nova. Outra cousa é que non me gusten as súas ideas. Se gana hai que darlle a man e os parabéns». Para hablar de sus polémicas ya no es tan receptivo. Y es que el alcalde de Pol ha sido durante años fuente de titulares. Primero, por una denuncia por acoso laboral, que quedó archivada. En el 2020 fue multado por saltarse el confinamiento y recientemente fue el protagonista de dos altercados en un campo de fútbol. Lino Rodríguez fue condenado por agredir a un aficionado del Club Deportivo Portomarín y el pasado marzo intentó entrar en el vestuario del Castro, molesto por cómo celebraban su victoria contra el Pol. «Se o alcalde actúa é porque ten razón», dice en tercera persona. «Teño a conciencia moi tranquila. Os medios déronlle a volta á tortilla e houbo políticos que foron carroñeiros», dice refiriéndose precisamente al PP. Antes de colgar, el veterano político le lanza un mensaje a Nicole. «Se falas con ela, pregúntalle como é que na casa dos avós teñen dous farois, contedor, auga e todo asfaltado. Déixoo quedar aí». Es otra de sus formas de presumir de 16 años de gestión.