Las lesiones que le causó Lino Rodríguez a un joven aficionado del Portomarín.

Entonces, se formó un gran tumulto, que acabó incluso con la intervención de la Guardia Civil. Varios testigos separaron a los implicados, pero el denunciante quedó magullado en el cuello, la espalda y el pecho. El lesionado dijo que no sabía que era el alcalde de Pol hasta que se lo dijeron al terminar el enfrentamiento: «O peor foi o susto e os nervios no corpo porque non é o mesmo que che pase cun cidadán que co alcade, que como cargo público non pode actuar así e menos nun partido de fútbol que non ten importancia».

La sentencia, además, menciona una actitud especialmente altiva del regidor, al dar por probado que Lino Rodríguez utilizó expresiones como «aquí mando eu, ti non eres nada» o «eu son o alcalde e o campo é meu», dirigidas al denunciante.