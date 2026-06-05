El programa PROA+ consigue que los alumnos titulen más que los de otros centros

Imagen de archivo del CEIP Eusebio da Guarda, en A Coruña, uno de los 300 centros que forma parte del programa PROA+ César Quian

El Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+) para el refuerzo en los centros educativos vulnerables está siendo un éxito. Al menos, así lo ven desde el Ministerio de Educación, impulsor del proyecto, ya que según el primer balance de resultados sobre una muestra de casi 500 centros participantes, indica que la tasa de titulación final del alumnado es de 4,6 puntos por encima de los centros donde no hay esta mejora. Pero además hay menos repeticiones (las tasas mejoraron en más de tres puntos, frente al estancamiento del resto) y bajó el absentismo escolar, a la vez que mejoraron la convivencia, el liderazgo pedagógico y la implicación de las familias.

Galicia es una de las comunidades sobrerrepresentadas en el PROA+, y recibió en los tres últimos años (se impulsó el programa con fondos europeos) más de 17 millones de euros para implantar el refuerzo. Son unos 200 los centros participantes por curso (unos 300 en total) y para este análisis se valoraron los resultados de 25 de ellos frente a 17 colegios de la comunidad que no estaban en el proyecto.

Cada colegio participante tenía que explicar el porcentaje de alumnado con diferentes necesidades: asistenciales (alimentación, higiene, vivienda); escolares (pago de libros, condiciones de estudio en casa, brecha digital); socioeducativas (refuerzo escolar, extraescolares); y de apoyo educativo (las NEAE y NEE habituales). Con estos datos se ajustaba la vulnerabilidad de cada entidad.

Titulación

Los centros controlados para el estudio y que no estaban en PROA+ mejoraron en los años analizados su tasa de titulación en 2,2 puntos. Los PROA+, en casi 7. Es decir, superaron a los colegios e institutos convencionales en 4,63 puntos en el aumento de las titulaciones. Esto supone que los centros con refuerzo titularon en el 2023 incluso a más porcentaje de alumnos que aquellos que no lo tienen y que servían de control.

Repetición

La llamada tasa de idoneidad implica la repetición: cuántos alumnos están en el curso de que por edad teórica les corresponde.

En los años analizados, en el grupo de control la tasa de idoneidad apenas varió. Pero en los PROA+ el incremento ha sido cercano a 4 puntos.

Es más interesante la división por etapas: en ESO, el porcentaje de alumnos que nunca había repetido en un centro del PROA+ era del 72% y en el grupo no-PROA+, del 77%. Al cabo de los cursos analizados, los centros no-PROA+ llegaron al 78,5% de alumnos en su curso teórico y, lo que es muy importante, los estudiantes de centros PROA+ compensaron su desventaja inicial y tienen prácticamente el mismo porcentaje, sobre el 78% (es decir, ganaron 6 puntos).

Absentismo

La conclusión general es que en el período estudiado las tasas de absentismo han descendido en los dos grupos (con o sin PROA+). Los centros sin programa de refuerzo redujeron el absentismo en casi un punto y los PROA+ en unos 3 puntos. Así, sobre todo en la ESO, ambos grupos tienen tasas de absentismo muy similares.

Clima escolar

La mejora de los datos anteriores no es solo cuantitativa, sino que afecta a la vida real de las personas y al desarrollo del centro. «La calidad de la convivencia en los centros educativos constituye un componente central del clima escolar y un factor determinante del bienestar del alumnado, del profesorado y de la comunidad educativa en su conjunto», indica el informe, que continúa en otro punto: «Los centros PROA+ declaran con mayor frecuencia haber experimentado mejoras desde la implementación del programa».

Para el ministerio, PROA+ «ha actuado como un motor de cambio organizativo. Los centros participantes presentan avances en su capacidad de planificación, en la coordinación del profesorado y en la implementación de medidas de apoyo al alumnado vulnerable».

CENTROS PROA+ EN GALICIA Nombre centro Localidad Nombre centro Localidad CEIP A Lomba Vilagarcía de Arousa CEIP A Ponte Lugo CEIP A Ponte Ourense CEIP A Sangriña A Guarda CEIP A Xunqueira Nº 1 Pontevedra CEIP Altamar Vigo CEIP Antonio Blanco Rodríguez Covelo CEIP Antonio Carpintero Arbo CEIP Antonio Insua Bermúdez Vilalba CEIP Apóstolo Santiago Santiago de Compostela CEIP Aquilino Iglesia Alvariño Abadín CEIP Areouta Fisterra CEIP Augusto Assía A Mezquita CEIP Bibei Viana do Bolo CEIP Campomaior Ordes CEIP Canosa-Rus Coristanco CEIP Carlos Casares Nigrán CEIP Carmen García Carrasco Cenlle CEIP Curros Enríquez A Coruña CEIP da Igrexa-Candeán Vigo CEIP Daría González García Pontevedra CEIP das Fontiñas Santiago de Compostela CEIP das Mercedes Lugo CEIP de Arcediago Santiso CEIP de Arteixo Arteixo CEIP de Atín-Cela Mos CEIP de Baltar Baltar CEIP de Baños de Molgas Baños de Molgas CEIP de Barouta Ames CEIP de Casás Lugo CEIP de Castrelo de Miño Castrelo de Miño CEIP de Cervo Cervo CEIP de Chans-Bembrive Vigo CEIP de Espedregada Poio CEIP de Fonte Escura Vigo CEIP de Galán Arteixo CEIP de Petelos Mos CEIP de Portosín Porto do Son CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB Ourense CEIP de Quiroga Quiroga CEIP de Refoxos Oia CEIP de San Cosme Barreiros CEIP de Seixo Marín CEIP de Teixeiro Curtis CEIP de Viñas Poio CEIP do Pindo Carnota CEIP Doutor Suárez Fornelos de Montes CEIP Eduardo Pondal Vigo CEIP Emilia Pardo Bazán A Coruña CEIP Emilia Pardo Bazán Leiro CEIP Eusebio da Guarda A Coruña CEIP Fermín Bouza Brey Ponteareas CEIP Flavia Padrón CEIP Fogar Carballo CEIP Francisco Vales Villamarín Betanzos CEIP Juan Rey Lourenzá CEIP Ledicia Ferrol CEIP Luís Seoane Oleiros CEIP Manuel Luís Acuña Ourense CEIP Manuel Mato Vizoso Vilalba CEIP Manuel Respino A Rúa CEIP Mariñamansa Ourense CEIP Mestre Manuel García Oia CEIP Mestre Pastor Barral Melide CEIP Nazaret Cangas CEIP Nosa Señora de Xuvencos Boborás CEIP O Cantel Foz CEIP O Castiñeiro Laza CEIP Otero Pedrayo Rábade CEIP Padre Crespo Xunqueira de Ambía CEIP Paradai Lugo CEIP Península da Paz Cervo CEIP Pintor Antonio Fernández Tomiño CEIP Plurilingüe A Gándara Monforte de Lemos CEIP Plurilingüe Alborada A Coruña CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso Noia CEIP Plurilingüe Almirante Juan de Lángara y Huarte Ferrol CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso Ourense CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles Ferrol CEIP Plurilingüe Anxo da Garda A Coruña CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo A Guarda CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios Santiago de Compostela CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro Gondomar CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa O Barco de Valdeorras CEIP Plurilingüe Curros Enríquez Ourense CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela Redondela CEIP Plurilingüe da Laxe Marín CEIP Plurilingüe da Ribeira O Porriño CEIP Plurilingüe das Vendas da Barreira Riós CEIP Plurilingüe de Antas de Ulla Antas de Ulla CEIP Plurilingüe de Artes Ribeira CEIP Plurilingüe de Carnota Carnota CEIP Plurilingüe de Castrelo Cambados CEIP Plurilingüe de Centieiras Fene CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas Vila de Cruces CEIP Plurilingüe de Covas Viveiro CEIP Plurilingüe de Guillarei Tui CEIP Plurilingüe de Luíntra Nogueira de Ramuín CEIP Plurilingüe de Maceda Maceda CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos Monforte de Lemos CEIP Plurilingüe de Outes Outes CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde Rois CEIP Plurilingüe de Reibón Moaña CEIP Plurilingüe de Rubiáns Vilagarcía de Arousa CEIP Plurilingüe de San Bartolomé Vilanova de Arousa CEIP Plurilingüe de Seixalbo Ourense CEIP Plurilingüe de Vite Santiago de Compostela CEIP Plurilingüe do Carballal Marín CEIP Plurilingüe do Xurés Lobios CEIP Plurilingüe dos Blancos Os Blancos CEIP Plurilingüe Frián-Teis Vigo CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz Ribadeo CEIP Plurilingüe Humberto Juanes Nigrán CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón Salvaterra de Miño CEIP Plurilingüe Irmáns Villar Ourense CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas O Barco de Valdeorras CEIP Plurilingüe Lansbricae San Amaro CEIP Plurilingüe Lope de Vega Vigo CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro Crecente CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro Ourense CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino A Coruña CEIP Plurilingüe Monte Baliño Pantón CEIP Plurilingüe Nº 2 Tui CEIP Plurilingüe O Coto Negreira CEIP Plurilingüe O Pombal Vigo CEIP Plurilingüe O Sello Vigo CEIP Plurilingüe Paraixal Vigo CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán Xove CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro Vigo CEIP Plurilingüe Praia Xardín Boiro CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo Amoeiro CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal Vigo CEIP Plurilingüe Ribadavia Ribadavia CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez Vilardevós CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro Vilagarcía de Arousa CEIP Plurilingüe Salgado Torres A Coruña CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez Pontevedra CEIP Plurilingüe San Miguel Paradela CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma A Coruña CEIP Plurilingüe San Salvador Vigo CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira Ferrol CEIP Plurilingüe Santa María A Fonsagrada CEIP Plurilingüe Santa Mariña Vigo CEIP Plurilingüe Seis do Nadal Vigo CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane A Coruña CEIP Plurilingüe Virxe do Carme Burela CEIP Plurilingüe Virxe do Mar Narón CEIP Plurilingüe Vista Alegre Burela CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez A Coruña CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López O Porriño CEIP Plurilingüe Xulio Camba Vilanova de Arousa CEIP Ponte dos Brozos Arteixo CEIP Praia de Quenxe Corcubión CEIP Princesa de España Verín CEIP Raquel Camacho A Coruña CEIP Rogelio Garcia Yáñez Ramirás CEIP Rosalía de Castro A Coruña CEIP Rosalía de Castro O Grove CEIP Saco e Arce Toén CEIP Sagrada Familia A Coruña CEIP San Isidro Neda CEIP San Salvador A Arnoia CEIP San Xosé Obreiro Arteixo CEIP Valle-Inclán Vigo CEIP Vicente Risco Cualedro CEIP Vicente Risco Vigo CEIP Virxe de Guadalupe Avión CEIP Virxe do Rocío Vigo CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas Bande CEIP Xosé Manuel Folla Respino Vilamartín de Valdeorras CEP Celso Emilio Ferreiro Vigo CEP Luís Tobío Viveiro CEP Marcos da Portela Pontevedra CEP Plurilingüe de Riomaior Vilaboa CEP Plurilingüe de Ventín Ames CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares Vigo CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán Tomiño CEP Plurilingüe Santa Tegra-Teis Vigo CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo Valga CPI As Mirandas Ares CPI Aurelio Marcelino Rey García Cuntis CPI Castro Baxoi Miño CPI Curros Enríquez Pazos de Borbén CPI da Cañiza A Cañiza CPI de Cova Terreña Baiona CPI de Cruz do Sar Bergondo CPI de Mondariz Mondariz CPI de Padrenda-Crespos Padrenda CPI de San Vicente A Baña CPI do Feal Narón CPI do Progreso Catoira CPI do Toural Vilaboa CPI Julia Becerra Malvar Ribadumia CPI Manuel Suárez Marquier O Rosal CPI Plurilingüe Alfonso VII Caldas de Reis CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto Boqueixón CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios Nigrán CPI Plurilingüe Cabo da Area Laxe CPI Plurilingüe Cernadas de Castro Lousame CPI Plurilingüe de Castroverde Castroverde CPI Plurilingüe dos Dices Rois CPI Plurilingüe José García García Ourense CPI Plurilingüe Santa Lucía Moraña CPI Plurilingüe Tino Grandío Guntín CPI Plurilingüe Virxe da Cela Monfero CPI Ramón Piñeiro Láncara CPI Terras de Maside Maside CPI Virxe da Saleta San Cristovo de Cea CPI Virxe dos Remedios Castro Caldelas EEI Rúa Aragón Vigo IES 12 de Outubro Ourense IES A Guía Vigo IES A Pinguela Monforte de Lemos IES A Sardiñeira A Coruña IES A Xunqueira I Pontevedra IES Afonso X O Sabio Cambre IES Agra do Orzán A Coruña IES Alexandre Bóveda Vigo IES Álvaro Cunqueiro Vigo IES Antón Alonso Ríos Tomiño IES Antonio Fraguas Fraguas Santiago de Compostela IES Arcebispo Xelmírez I Santiago de Compostela IES Arcebispo Xelmírez II Santiago de Compostela IES As Barxas Moaña IES Auga da Laxe Gondomar IES Breamo Pontedeume IES Brión Brión IES Cabo Ortegal Cariño IES Carlos Casares Viana do Bolo IES Castelao Vigo IES Chan do Monte Marín IES Coruxo Vigo IES da Illa de Arousa A Illa de Arousa IES David Buján Cambre IES de Arzúa Arzúa IES de Barro Barro IES de Cacheiras Teo IES de Catabois Ferrol IES de Chapela Redondela IES de Fene Fene IES de Melide Melide IES de Pastoriza Arteixo IES de Poio Poio IES de Quiroga Quiroga IES de Rodeira 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