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El programa PROA+ consigue que los alumnos titulen más que los de otros centros

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN

Imagen de archivo del CEIP Eusebio da Guarda, en A Coruña, uno de los 300 centros que forma parte del programa PROA+
Imagen de archivo del CEIP Eusebio da Guarda, en A Coruña, uno de los 300 centros que forma parte del programa PROA+ César Quian

El Ministerio hace un balance muy positivo del proyecto de refuerzo en el que participan unos 200 colegios e institutos públicos gallegos por curso

05 jun 2026 . Actualizado a las 13:42 h.

El Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+) para el refuerzo en los centros educativos vulnerables está siendo un éxito. Al menos, así lo ven desde el Ministerio de Educación, impulsor del proyecto, ya que según el primer balance de resultados sobre una muestra de casi 500 centros participantes, indica que la tasa de titulación final del alumnado es de 4,6 puntos por encima de los centros donde no hay esta mejora. Pero además hay menos repeticiones (las tasas mejoraron en más de tres puntos, frente al estancamiento del resto) y bajó el absentismo escolar, a la vez que mejoraron la convivencia, el liderazgo pedagógico y la implicación de las familias.

Galicia es una de las comunidades sobrerrepresentadas en el PROA+, y recibió en los tres últimos años (se impulsó el programa con fondos europeos) más de 17 millones de euros para implantar el refuerzo. Son unos 200 los centros participantes por curso (unos 300 en total) y para este análisis se valoraron los resultados de 25 de ellos frente a 17 colegios de la comunidad que no estaban en el proyecto.

Cada colegio participante tenía que explicar el porcentaje de alumnado con diferentes necesidades: asistenciales (alimentación, higiene, vivienda); escolares (pago de libros, condiciones de estudio en casa, brecha digital); socioeducativas (refuerzo escolar, extraescolares); y de apoyo educativo (las NEAE y NEE habituales). Con estos datos se ajustaba la vulnerabilidad de cada entidad.

Titulación

Los centros controlados para el estudio y que no estaban en PROA+ mejoraron en los años analizados su tasa de titulación en 2,2 puntos. Los PROA+, en casi 7. Es decir, superaron a los colegios e institutos convencionales en 4,63 puntos en el aumento de las titulaciones. Esto supone que los centros con refuerzo titularon en el 2023 incluso a más porcentaje de alumnos que aquellos que no lo tienen y que servían de control.

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Repetición

La llamada tasa de idoneidad implica la repetición: cuántos alumnos están en el curso de que por edad teórica les corresponde.

En los años analizados, en el grupo de control la tasa de idoneidad apenas varió. Pero en los PROA+ el incremento ha sido cercano a 4 puntos.

Es más interesante la división por etapas: en ESO, el porcentaje de alumnos que nunca había repetido en un centro del PROA+ era del 72% y en el grupo no-PROA+, del 77%. Al cabo de los cursos analizados, los centros no-PROA+ llegaron al 78,5% de alumnos en su curso teórico y, lo que es muy importante, los estudiantes de centros PROA+ compensaron su desventaja inicial y tienen prácticamente el mismo porcentaje, sobre el 78% (es decir, ganaron 6 puntos).

Absentismo

La conclusión general es que en el período estudiado las tasas de absentismo han descendido en los dos grupos (con o sin PROA+). Los centros sin programa de refuerzo redujeron el absentismo en casi un punto y los PROA+ en unos 3 puntos. Así, sobre todo en la ESO, ambos grupos tienen tasas de absentismo muy similares.

Clima escolar

La mejora de los datos anteriores no es solo cuantitativa, sino que afecta a la vida real de las personas y al desarrollo del centro. «La calidad de la convivencia en los centros educativos constituye un componente central del clima escolar y un factor determinante del bienestar del alumnado, del profesorado y de la comunidad educativa en su conjunto», indica el informe, que continúa en otro punto: «Los centros PROA+ declaran con mayor frecuencia haber experimentado mejoras desde la implementación del programa».

Para el ministerio, PROA+ «ha actuado como un motor de cambio organizativo. Los centros participantes presentan avances en su capacidad de planificación, en la coordinación del profesorado y en la implementación de medidas de apoyo al alumnado vulnerable».

CENTROS PROA+ EN GALICIA

Nombre centro Localidad

Nombre centro Localidad

CEIP A Lomba Vilagarcía de Arousa

CEIP A Ponte Lugo

CEIP A Ponte Ourense

CEIP A Sangriña A Guarda

CEIP A Xunqueira Nº 1 Pontevedra

CEIP Altamar Vigo

CEIP Antonio Blanco Rodríguez Covelo

CEIP Antonio Carpintero Arbo

CEIP Antonio Insua Bermúdez Vilalba

CEIP Apóstolo Santiago Santiago de Compostela

CEIP Aquilino Iglesia Alvariño Abadín

CEIP Areouta Fisterra

CEIP Augusto Assía A Mezquita

CEIP Bibei Viana do Bolo

CEIP Campomaior Ordes

CEIP Canosa-Rus Coristanco

CEIP Carlos Casares Nigrán

CEIP Carmen García Carrasco Cenlle

CEIP Curros Enríquez A Coruña

CEIP da Igrexa-Candeán Vigo

CEIP Daría González García Pontevedra

CEIP das Fontiñas Santiago de Compostela

CEIP das Mercedes Lugo

CEIP de Arcediago Santiso

CEIP de Arteixo Arteixo

CEIP de Atín-Cela Mos

CEIP de Baltar Baltar

CEIP de Baños de Molgas Baños de Molgas

CEIP de Barouta Ames

CEIP de Casás Lugo

CEIP de Castrelo de Miño Castrelo de Miño

CEIP de Cervo Cervo

CEIP de Chans-Bembrive Vigo

CEIP de Espedregada Poio

CEIP de Fonte Escura Vigo

CEIP de Galán Arteixo

CEIP de Petelos Mos

CEIP de Portosín Porto do Son

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB Ourense

CEIP de Quiroga Quiroga

CEIP de Refoxos Oia

CEIP de San Cosme Barreiros

CEIP de Seixo Marín

CEIP de Teixeiro Curtis

CEIP de Viñas Poio

CEIP do Pindo Carnota

CEIP Doutor Suárez Fornelos de Montes

CEIP Eduardo Pondal Vigo

CEIP Emilia Pardo Bazán A Coruña

CEIP Emilia Pardo Bazán Leiro

CEIP Eusebio da Guarda A Coruña

CEIP Fermín Bouza Brey Ponteareas

CEIP Flavia Padrón

CEIP Fogar Carballo

CEIP Francisco Vales Villamarín Betanzos

CEIP Juan Rey Lourenzá

CEIP Ledicia Ferrol

CEIP Luís Seoane Oleiros

CEIP Manuel Luís Acuña Ourense

CEIP Manuel Mato Vizoso Vilalba

CEIP Manuel Respino A Rúa

CEIP Mariñamansa Ourense

CEIP Mestre Manuel García Oia

CEIP Mestre Pastor Barral Melide

CEIP Nazaret Cangas

CEIP Nosa Señora de Xuvencos Boborás

CEIP O Cantel Foz

CEIP O Castiñeiro Laza

CEIP Otero Pedrayo Rábade

CEIP Padre Crespo Xunqueira de Ambía

CEIP Paradai Lugo

CEIP Península da Paz Cervo

CEIP Pintor Antonio Fernández Tomiño

CEIP Plurilingüe A Gándara Monforte de Lemos

CEIP Plurilingüe Alborada A Coruña

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso Noia

CEIP Plurilingüe Almirante Juan de Lángara y Huarte Ferrol

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso Ourense

CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles Ferrol

CEIP Plurilingüe Anxo da Garda A Coruña

CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo A Guarda

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios Santiago de Compostela

CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro Gondomar

CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa O Barco de Valdeorras

CEIP Plurilingüe Curros Enríquez Ourense

CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela Redondela

CEIP Plurilingüe da Laxe Marín

CEIP Plurilingüe da Ribeira O Porriño

CEIP Plurilingüe das Vendas da Barreira Riós

CEIP Plurilingüe de Antas de Ulla Antas de Ulla

CEIP Plurilingüe de Artes Ribeira

CEIP Plurilingüe de Carnota Carnota

CEIP Plurilingüe de Castrelo Cambados

CEIP Plurilingüe de Centieiras Fene

CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas Vila de Cruces

CEIP Plurilingüe de Covas Viveiro

CEIP Plurilingüe de Guillarei Tui

CEIP Plurilingüe de Luíntra Nogueira de Ramuín

CEIP Plurilingüe de Maceda Maceda

CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos Monforte de Lemos

CEIP Plurilingüe de Outes Outes

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde Rois

CEIP Plurilingüe de Reibón Moaña

CEIP Plurilingüe de Rubiáns Vilagarcía de Arousa

CEIP Plurilingüe de San Bartolomé Vilanova de Arousa

CEIP Plurilingüe de Seixalbo Ourense

CEIP Plurilingüe de Vite Santiago de Compostela

CEIP Plurilingüe do Carballal Marín

CEIP Plurilingüe do Xurés Lobios

CEIP Plurilingüe dos Blancos Os Blancos

CEIP Plurilingüe Frián-Teis Vigo

CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz Ribadeo

CEIP Plurilingüe Humberto Juanes Nigrán

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón Salvaterra de Miño

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar Ourense

CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas O Barco de Valdeorras

CEIP Plurilingüe Lansbricae San Amaro

CEIP Plurilingüe Lope de Vega Vigo

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro Crecente

CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro Ourense

CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino A Coruña

CEIP Plurilingüe Monte Baliño Pantón

CEIP Plurilingüe Nº 2 Tui

CEIP Plurilingüe O Coto Negreira

CEIP Plurilingüe O Pombal Vigo

CEIP Plurilingüe O Sello Vigo

CEIP Plurilingüe Paraixal Vigo

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán Xove

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro Vigo

CEIP Plurilingüe Praia Xardín Boiro

CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo Amoeiro

CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal Vigo

CEIP Plurilingüe Ribadavia Ribadavia

CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez Vilardevós

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro Vilagarcía de Arousa

CEIP Plurilingüe Salgado Torres A Coruña

CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez Pontevedra

CEIP Plurilingüe San Miguel Paradela

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma A Coruña

CEIP Plurilingüe San Salvador Vigo

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira Ferrol

CEIP Plurilingüe Santa María A Fonsagrada

CEIP Plurilingüe Santa Mariña Vigo

CEIP Plurilingüe Seis do Nadal Vigo

CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane A Coruña

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme Burela

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar Narón

CEIP Plurilingüe Vista Alegre Burela

CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez A Coruña

CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López O Porriño

CEIP Plurilingüe Xulio Camba Vilanova de Arousa

CEIP Ponte dos Brozos Arteixo

CEIP Praia de Quenxe Corcubión

CEIP Princesa de España Verín

CEIP Raquel Camacho A Coruña

CEIP Rogelio Garcia Yáñez Ramirás

CEIP Rosalía de Castro A Coruña

CEIP Rosalía de Castro O Grove

CEIP Saco e Arce Toén

CEIP Sagrada Familia A Coruña

CEIP San Isidro Neda

CEIP San Salvador A Arnoia

CEIP San Xosé Obreiro Arteixo

CEIP Valle-Inclán Vigo

CEIP Vicente Risco Cualedro

CEIP Vicente Risco Vigo

CEIP Virxe de Guadalupe Avión

CEIP Virxe do Rocío Vigo

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas Bande

CEIP Xosé Manuel Folla Respino Vilamartín de Valdeorras

CEP Celso Emilio Ferreiro Vigo

CEP Luís Tobío Viveiro

CEP Marcos da Portela Pontevedra

CEP Plurilingüe de Riomaior Vilaboa

CEP Plurilingüe de Ventín Ames

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares Vigo

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán Tomiño

CEP Plurilingüe Santa Tegra-Teis Vigo

CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo Valga

CPI As Mirandas Ares

CPI Aurelio Marcelino Rey García Cuntis

CPI Castro Baxoi Miño

CPI Curros Enríquez Pazos de Borbén

CPI da Cañiza A Cañiza

CPI de Cova Terreña Baiona

CPI de Cruz do Sar Bergondo

CPI de Mondariz Mondariz

CPI de Padrenda-Crespos Padrenda

CPI de San Vicente A Baña

CPI do Feal Narón

CPI do Progreso Catoira

CPI do Toural Vilaboa

CPI Julia Becerra Malvar Ribadumia

CPI Manuel Suárez Marquier O Rosal

CPI Plurilingüe Alfonso VII Caldas de Reis

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto Boqueixón

CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios Nigrán

CPI Plurilingüe Cabo da Area Laxe

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro Lousame

CPI Plurilingüe de Castroverde Castroverde

CPI Plurilingüe dos Dices Rois

CPI Plurilingüe José García García Ourense

CPI Plurilingüe Santa Lucía Moraña

CPI Plurilingüe Tino Grandío Guntín

CPI Plurilingüe Virxe da Cela Monfero

CPI Ramón Piñeiro Láncara

CPI Terras de Maside Maside

CPI Virxe da Saleta San Cristovo de Cea

CPI Virxe dos Remedios Castro Caldelas

EEI Rúa Aragón Vigo

IES 12 de Outubro Ourense

IES A Guía Vigo

IES A Pinguela Monforte de Lemos

IES A Sardiñeira A Coruña

IES A Xunqueira I Pontevedra

IES Afonso X O Sabio Cambre

IES Agra do Orzán A Coruña

IES Alexandre Bóveda Vigo

IES Álvaro Cunqueiro Vigo

IES Antón Alonso Ríos Tomiño

IES Antonio Fraguas Fraguas Santiago de Compostela

IES Arcebispo Xelmírez I Santiago de Compostela

IES Arcebispo Xelmírez II Santiago de Compostela

IES As Barxas Moaña

IES Auga da Laxe Gondomar

IES Breamo Pontedeume

IES Brión Brión

IES Cabo Ortegal Cariño

IES Carlos Casares Viana do Bolo

IES Castelao Vigo

IES Chan do Monte Marín

IES Coruxo Vigo

IES da Illa de Arousa A Illa de Arousa

IES David Buján Cambre

IES de Arzúa Arzúa

IES de Barro Barro

IES de Cacheiras Teo

IES de Catabois Ferrol

IES de Chapela Redondela

IES de Fene Fene

IES de Melide Melide

IES de Pastoriza Arteixo

IES de Poio Poio

IES de Quiroga Quiroga

IES de Rodeira Cangas

IES de Salvaterra de Miño Salvaterra de Miño

IES de Sar Santiago de Compostela

IES de Teis Vigo

IES do Milladoiro Ames

IES Eduardo Blanco Amor Ourense

IES Enrique Muruais A Pontenova

IES Escolas Proval Nigrán

IES Faro das Lúas Vilanova de Arousa

IES Félix Muriel Rianxo

IES Fernando Blanco Cee

IES Fernando Esquío Neda

IES Fernando Wirtz Suárez A Coruña

IES Ferrol Vello Ferrol

IES Francisco Aguiar Betanzos

IES Francisco Daviña Rey Monforte de Lemos

IES Frei Martín Sarmiento Pontevedra

IES García-Barbón Verín

IES Gregorio Fernández Sarria

IES Illa de Ons Bueu

IES Illa de Tambo Marín

IES Isidro Parga Pondal Carballo

IES Johan Carballeira Bueu

IES Julio Prieto Nespereira Ourense

IES Lagoa de Antela Xinzo de Limia

IES Manuel Murguía Arteixo

IES María Sarmiento Viveiro

IES Maruxa Mallo Ordes

IES Mendiño Redondela

IES Muralla Romana Lugo

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes Lugo

IES O Ribeiro Ribadavia

IES Ordes Ordes

IES Pedras Rubias Salceda de Caselas

IES Pedregal de Irimia Meira

IES Perdouro Burela

IES Plurilingüe Adormideras A Coruña

IES Plurilingüe de Valga Valga

IES Plurilingüe Elviña A Coruña

IES Plurilingüe Rafael Dieste A Coruña

IES Plurilingüe Terra de Turonio Gondomar

IES Poeta Díaz Castro Guitiriz

IES Ramón Caamaño Muxía

IES Ramón Menéndez Pidal A Coruña

IES Ramón Otero Pedrayo A Coruña

IES Ramón Otero Pedrayo Ourense

IES Rego de Trabe Culleredo

IES Ribeira do Louro O Porriño

IES Ricardo Mella Vigo

IES Río Cabe Monforte de Lemos

IES San Mamede Maceda

IES Santa Irene Vigo

IES Sofía Casanova Ferrol

IES Terra de Trasancos Narón

IES Terra de Xallas Santa Comba

IES Valadares Vigo

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria Sarria

IES Xulián Magariños Negreira