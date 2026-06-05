El programa PROA+ consigue que los alumnos titulen más que los de otros centros
EDUCACIÓN
El Ministerio hace un balance muy positivo del proyecto de refuerzo en el que participan unos 200 colegios e institutos públicos gallegos por curso05 jun 2026 . Actualizado a las 13:42 h.
El Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+) para el refuerzo en los centros educativos vulnerables está siendo un éxito. Al menos, así lo ven desde el Ministerio de Educación, impulsor del proyecto, ya que según el primer balance de resultados sobre una muestra de casi 500 centros participantes, indica que la tasa de titulación final del alumnado es de 4,6 puntos por encima de los centros donde no hay esta mejora. Pero además hay menos repeticiones (las tasas mejoraron en más de tres puntos, frente al estancamiento del resto) y bajó el absentismo escolar, a la vez que mejoraron la convivencia, el liderazgo pedagógico y la implicación de las familias.
Galicia es una de las comunidades sobrerrepresentadas en el PROA+, y recibió en los tres últimos años (se impulsó el programa con fondos europeos) más de 17 millones de euros para implantar el refuerzo. Son unos 200 los centros participantes por curso (unos 300 en total) y para este análisis se valoraron los resultados de 25 de ellos frente a 17 colegios de la comunidad que no estaban en el proyecto.
Cada colegio participante tenía que explicar el porcentaje de alumnado con diferentes necesidades: asistenciales (alimentación, higiene, vivienda); escolares (pago de libros, condiciones de estudio en casa, brecha digital); socioeducativas (refuerzo escolar, extraescolares); y de apoyo educativo (las NEAE y NEE habituales). Con estos datos se ajustaba la vulnerabilidad de cada entidad.
Titulación
Los centros controlados para el estudio y que no estaban en PROA+ mejoraron en los años analizados su tasa de titulación en 2,2 puntos. Los PROA+, en casi 7. Es decir, superaron a los colegios e institutos convencionales en 4,63 puntos en el aumento de las titulaciones. Esto supone que los centros con refuerzo titularon en el 2023 incluso a más porcentaje de alumnos que aquellos que no lo tienen y que servían de control.
Repetición
La llamada tasa de idoneidad implica la repetición: cuántos alumnos están en el curso de que por edad teórica les corresponde.
En los años analizados, en el grupo de control la tasa de idoneidad apenas varió. Pero en los PROA+ el incremento ha sido cercano a 4 puntos.
Es más interesante la división por etapas: en ESO, el porcentaje de alumnos que nunca había repetido en un centro del PROA+ era del 72% y en el grupo no-PROA+, del 77%. Al cabo de los cursos analizados, los centros no-PROA+ llegaron al 78,5% de alumnos en su curso teórico y, lo que es muy importante, los estudiantes de centros PROA+ compensaron su desventaja inicial y tienen prácticamente el mismo porcentaje, sobre el 78% (es decir, ganaron 6 puntos).
Absentismo
La conclusión general es que en el período estudiado las tasas de absentismo han descendido en los dos grupos (con o sin PROA+). Los centros sin programa de refuerzo redujeron el absentismo en casi un punto y los PROA+ en unos 3 puntos. Así, sobre todo en la ESO, ambos grupos tienen tasas de absentismo muy similares.
Clima escolar
La mejora de los datos anteriores no es solo cuantitativa, sino que afecta a la vida real de las personas y al desarrollo del centro. «La calidad de la convivencia en los centros educativos constituye un componente central del clima escolar y un factor determinante del bienestar del alumnado, del profesorado y de la comunidad educativa en su conjunto», indica el informe, que continúa en otro punto: «Los centros PROA+ declaran con mayor frecuencia haber experimentado mejoras desde la implementación del programa».
Para el ministerio, PROA+ «ha actuado como un motor de cambio organizativo. Los centros participantes presentan avances en su capacidad de planificación, en la coordinación del profesorado y en la implementación de medidas de apoyo al alumnado vulnerable».
CENTROS PROA+ EN GALICIA
Nombre centro Localidad
Nombre centro Localidad
CEIP A Lomba Vilagarcía de Arousa
CEIP A Ponte Lugo
CEIP A Ponte Ourense
CEIP A Sangriña A Guarda
CEIP A Xunqueira Nº 1 Pontevedra
CEIP Altamar Vigo
CEIP Antonio Blanco Rodríguez Covelo
CEIP Antonio Carpintero Arbo
CEIP Antonio Insua Bermúdez Vilalba
CEIP Apóstolo Santiago Santiago de Compostela
CEIP Aquilino Iglesia Alvariño Abadín
CEIP Areouta Fisterra
CEIP Augusto Assía A Mezquita
CEIP Bibei Viana do Bolo
CEIP Campomaior Ordes
CEIP Canosa-Rus Coristanco
CEIP Carlos Casares Nigrán
CEIP Carmen García Carrasco Cenlle
CEIP Curros Enríquez A Coruña
CEIP da Igrexa-Candeán Vigo
CEIP Daría González García Pontevedra
CEIP das Fontiñas Santiago de Compostela
CEIP das Mercedes Lugo
CEIP de Arcediago Santiso
CEIP de Arteixo Arteixo
CEIP de Atín-Cela Mos
CEIP de Baltar Baltar
CEIP de Baños de Molgas Baños de Molgas
CEIP de Barouta Ames
CEIP de Casás Lugo
CEIP de Castrelo de Miño Castrelo de Miño
CEIP de Cervo Cervo
CEIP de Chans-Bembrive Vigo
CEIP de Espedregada Poio
CEIP de Fonte Escura Vigo
CEIP de Galán Arteixo
CEIP de Petelos Mos
CEIP de Portosín Porto do Son
CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB Ourense
CEIP de Quiroga Quiroga
CEIP de Refoxos Oia
CEIP de San Cosme Barreiros
CEIP de Seixo Marín
CEIP de Teixeiro Curtis
CEIP de Viñas Poio
CEIP do Pindo Carnota
CEIP Doutor Suárez Fornelos de Montes
CEIP Eduardo Pondal Vigo
CEIP Emilia Pardo Bazán A Coruña
CEIP Emilia Pardo Bazán Leiro
CEIP Eusebio da Guarda A Coruña
CEIP Fermín Bouza Brey Ponteareas
CEIP Flavia Padrón
CEIP Fogar Carballo
CEIP Francisco Vales Villamarín Betanzos
CEIP Juan Rey Lourenzá
CEIP Ledicia Ferrol
CEIP Luís Seoane Oleiros
CEIP Manuel Luís Acuña Ourense
CEIP Manuel Mato Vizoso Vilalba
CEIP Manuel Respino A Rúa
CEIP Mariñamansa Ourense
CEIP Mestre Manuel García Oia
CEIP Mestre Pastor Barral Melide
CEIP Nazaret Cangas
CEIP Nosa Señora de Xuvencos Boborás
CEIP O Cantel Foz
CEIP O Castiñeiro Laza
CEIP Otero Pedrayo Rábade
CEIP Padre Crespo Xunqueira de Ambía
CEIP Paradai Lugo
CEIP Península da Paz Cervo
CEIP Pintor Antonio Fernández Tomiño
CEIP Plurilingüe A Gándara Monforte de Lemos
CEIP Plurilingüe Alborada A Coruña
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso Noia
CEIP Plurilingüe Almirante Juan de Lángara y Huarte Ferrol
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso Ourense
CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles Ferrol
CEIP Plurilingüe Anxo da Garda A Coruña
CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo A Guarda
CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios Santiago de Compostela
CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro Gondomar
CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa O Barco de Valdeorras
CEIP Plurilingüe Curros Enríquez Ourense
CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela Redondela
CEIP Plurilingüe da Laxe Marín
CEIP Plurilingüe da Ribeira O Porriño
CEIP Plurilingüe das Vendas da Barreira Riós
CEIP Plurilingüe de Antas de Ulla Antas de Ulla
CEIP Plurilingüe de Artes Ribeira
CEIP Plurilingüe de Carnota Carnota
CEIP Plurilingüe de Castrelo Cambados
CEIP Plurilingüe de Centieiras Fene
CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas Vila de Cruces
CEIP Plurilingüe de Covas Viveiro
CEIP Plurilingüe de Guillarei Tui
CEIP Plurilingüe de Luíntra Nogueira de Ramuín
CEIP Plurilingüe de Maceda Maceda
CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos Monforte de Lemos
CEIP Plurilingüe de Outes Outes
CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde Rois
CEIP Plurilingüe de Reibón Moaña
CEIP Plurilingüe de Rubiáns Vilagarcía de Arousa
CEIP Plurilingüe de San Bartolomé Vilanova de Arousa
CEIP Plurilingüe de Seixalbo Ourense
CEIP Plurilingüe de Vite Santiago de Compostela
CEIP Plurilingüe do Carballal Marín
CEIP Plurilingüe do Xurés Lobios
CEIP Plurilingüe dos Blancos Os Blancos
CEIP Plurilingüe Frián-Teis Vigo
CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz Ribadeo
CEIP Plurilingüe Humberto Juanes Nigrán
CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón Salvaterra de Miño
CEIP Plurilingüe Irmáns Villar Ourense
CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas O Barco de Valdeorras
CEIP Plurilingüe Lansbricae San Amaro
CEIP Plurilingüe Lope de Vega Vigo
CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro Crecente
CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro Ourense
CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino A Coruña
CEIP Plurilingüe Monte Baliño Pantón
CEIP Plurilingüe Nº 2 Tui
CEIP Plurilingüe O Coto Negreira
CEIP Plurilingüe O Pombal Vigo
CEIP Plurilingüe O Sello Vigo
CEIP Plurilingüe Paraixal Vigo
CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán Xove
CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro Vigo
CEIP Plurilingüe Praia Xardín Boiro
CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo Amoeiro
CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal Vigo
CEIP Plurilingüe Ribadavia Ribadavia
CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez Vilardevós
CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro Vilagarcía de Arousa
CEIP Plurilingüe Salgado Torres A Coruña
CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez Pontevedra
CEIP Plurilingüe San Miguel Paradela
CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma A Coruña
CEIP Plurilingüe San Salvador Vigo
CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira Ferrol
CEIP Plurilingüe Santa María A Fonsagrada
CEIP Plurilingüe Santa Mariña Vigo
CEIP Plurilingüe Seis do Nadal Vigo
CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane A Coruña
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CEIP Plurilingüe Virxe do Mar Narón
CEIP Plurilingüe Vista Alegre Burela
CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez A Coruña
CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López O Porriño
CEIP Plurilingüe Xulio Camba Vilanova de Arousa
CEIP Ponte dos Brozos Arteixo
CEIP Praia de Quenxe Corcubión
CEIP Princesa de España Verín
CEIP Raquel Camacho A Coruña
CEIP Rogelio Garcia Yáñez Ramirás
CEIP Rosalía de Castro A Coruña
CEIP Rosalía de Castro O Grove
CEIP Saco e Arce Toén
CEIP Sagrada Familia A Coruña
CEIP San Isidro Neda
CEIP San Salvador A Arnoia
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CEIP Vicente Risco Vigo
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CPI Virxe dos Remedios Castro Caldelas
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