Un total de 146 centros educativos gallegos cambiarán de dirección el próximo curso a través de un concurso de méritos

Un instituto gallego en una foto de archivo Xoán Carlos Gil

La Xunta convocará un concurso de méritos para renovar la dirección de 146 centros educativos de Galicia, según ha trasladado este martes el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, a la Mesa Sectorial de Educación.

A través de esa convocatoria, se cubrirán los equipos directivos que finalizan su mandato en este curso académico 2025-2026 y que no han solicitado la correspondiente prórroga. También se cubrirán aquellas direcciones que deben ser renovadas por causas extraordinarias.

Del total de los centros que cambiarán su dirección, 52 son de la provincia de A Coruña; 20, de la de Lugo; 15, de la de Ourense; y 59, de la de Pontevedra. Por tipo de centro, se renuevan los equipos directivos de dos escuelas de Educación Infantil, un centro de Educación Especial, 71 centros de Educación Infantil y Primaria, cinco centros de Educación Primaria, 17 centros públicos integrados, cinco colegios rurales agrupados, 44 institutos de Educación Secundaria y un Centro Público de Educación y Promoción de Adultos.

Con carácter general, para poder optar a la dirección de un centro los aspirantes deberán ser personal funcionario de carrera de un cuerpo docente, con un mínimo de cinco años de antigüedad y estar prestando servicio este curso en un centro educativo dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

También podrán presentarse aquellas personas en situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares o en excedencia voluntaria, siempre que se reúnan las condiciones para el reingreso en el servicio activo.

A mayores, deberán haber superado un curso de formación sobre competencias para el desarrollo de la función directiva, aunque de este requisito estarán exentas las personas que ejercieran cómo directoras de centros docentes públicos, con evaluación positiva, por lo menos cuatro años. Los candidatos también tendrán que presentar un proyecto de dirección.

La solicitud de participación en el concurso de méritos se dirigirá al departamento territorial de la Consellería de Educación de la provincia correspondiente al centro o centros que se opte a dirigir. Se acompañará de la documentación acreditativa de los méritos, cursos y proyecto requeridos.

En cada centro educativo se constituirá una comisión de selección compuesta por dos personas de la Inspección Educativa, un director en activo en centros que impartan las mismas enseñanzas que aquel en el cual se desarrolla el procedimiento de selección, tres profesores del centro elegidos por el claustro de profesores, tres miembros no docentes del Consejo Escolar y los estudiantes que, si es el caso, sean nombrados como representantes del Consejo Escolar.

La selección se realizará considerando primero las candidaturas del profesorado del centro, que tendrá preferencia. En ausencia de ellas, o cuando estas no cuenten con la puntuación mínima, la comisión valorará las del profesorado de otros centros. De no haber personas candidatas, o cuando la comisión correspondiente no seleccione ninguna, la dirección será nombrada por la Consellería por un período de dos años entre el profesorado que reúna los requisitos establecidos.

Los sindicatos piden mejorar condiciones y flexibilizar requisitos

Consultadas por Europa Press, fuentes sindicales cercanas a la reunión han señalado que la convocatoria no aporta «nada nuevo» al ser «calcada» a la del curso anterior. Conceden que la Xunta está muy limitada por la orden ministerial, pero instan a la Consellería de Educación a facilitar la cobertura de plazas.

Advierten los sindicatos que es «complicado» que los docentes den el paso para ser directores, por lo que animan al departamento autonómico a mejorar las condiciones y flexibilizar los requisitos. Por ejemplo, piden ampliar el número de centros a los que se puedan presentar.

Insisten en que se debe cambiar el modelo para darle más peso, entre otros, al Consello Escolar y lamentan la «falta total de transparencia» del proceso, «muy poco democrático y con muchas carencias». Explican que no se publica quién se presenta ni quién se escoge, información que solo conocen cuando va a empezar el curso.